Preminula je Brenda Fricker, glumica poznata po kultnoj ulozi u filmu 'Sam u kući 2'

Irska glumica Brenda Fricker, oskarovka najpoznatija po ulozi žene s golubovima u filmu "Sam u kući 2", umrla je u dobi od 81 godine. Vijest je potvrdio njezin agent Phil Belfield, prenosi RTE.

"Nikada više nećemo vidjeti nekoga poput nje i svijet je siromašniji zbog njezina odlaska. Bila mi je čast poznavati je, voljeti je i raditi s njom te će ona uvijek imati mjesto u mom srcu i u srcima mnogih filmskih i televizijskih obožavatelja diljem svijeta", poručio je Belfield.

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Velik utjecaj na kulturu i umjetnost Irske

Voljena glumica imala je karijeru dužu od šest desetljeća, a stekla je status jedne od najpoznatijih irskih glumica. Ispisala je povijest 1990. godine kada je postala prva irska glumica koja je osvojila Oscara. Nagradu je dobila za sporednu ulogu u filmu "Moje lijevo stopalo".

Šira javnost upoznala ju je u filmovima poput "Polje" i "Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku", u kojem je glumila vrlo dobro poznatu ženu s golubovima, koja se u filmu sprijateljila s Kevinom, likom kojeg je utjelovio Macaulay Culkin (45). Poznata je bila i po seriji "Casualty", u kojoj je glumila lik medicinske sestre Megan Roach.

Ranije ove godine Gradsko vijeće Dublina objavilo je da će Fricker dobiti Orden za slobodu Dublina kao priznanje za njezin izniman doprinos irskoj umjetnosti i kulturi.