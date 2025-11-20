Predviđaju joj pobjedu: Miss Mexico prva na ljestvicama, evo kako stoji Hrvatica

Fátima Bosch (25), modna dizajnerica i model iz meksičke države Tabasco, posljednjih je tjedana u središtu pozornosti svjetske pageant-scene. Nakon studija dizajna odjeće i mode, dio kojega je završila i u Europi, Bosch se nametnula kao prepoznatljivo lice meksičke modne industrije. Popularnost joj je značajno porasla nakon što je ponijela titulu Miss Mexico, čime je dodatno potvrdila status jedne od najperspektivnijih mladih žena u svijetu izbora ljepote.

Foto: Teera Noisakran/ddp Usa/profimedia

Jedna od favoritkinja za krunu

Uoči finalne večeri Miss Universea 2025., Bosch se nalazi među glavnim favoritkinjama prema međunarodnim kladionicama i analitičarima. Zahvaljujući svom profesionalnom pristupu, izraženoj scenskoj prisutnosti i komunikacijskim vještinama, mnogi je vide kao jednu od kandidatkinja najbližih pobjedi. Među najbolje rangiranim natjecateljicama nalazi se i hrvatska predstavnica Laura Gnjatović (23), koja trenutno zauzima deveto mjesto na globalnim kladionicama.

Skandal koji je zatresao natjecanje

Podsjećamo, ovogodišnje natjecanje u Bangkoku obilježio je neugodan incident u kojem se Bosch našla u središtu međunarodne pozornosti. Tijekom službenog programa, potpredsjednik Miss Universe organizacije za Aziju i Oceaniju Nawat Itsaragrisil javno ju je prozvao jer se nije pojavila na jednom od sponzorskih snimanja. Pred okupljenima ju je pozvao da ustane i opravda se, a kada je pokušala smireno objasniti situaciju, nazvao ju je “glupačom” i zatražio osiguranje da je udalji iz prostorije.

Reakcija natjecateljica bila je iznimno snažna – deseci sudionica, među njima i aktualna Miss Universe Victoria Theilvig, napustile su događanje u znak podrške Fátimi Bosch. Snimka incidenta ubrzo je postala viralna, a Bosch je poručila kako nijedna žena ne bi smjela doživjeti javno poniženje te da je važno otvoreno govoriti o nepoštovanju.

Emotivna isprika nakon burnih reakcija

Nakon žestokih reakcija javnosti i natjecateljica, Nawat Itsaragrisil pred kamerama se ispričao zbog svog postupka. U obraćanju je naglasio da mu nije bila namjera povrijediti Bosch ili druge sudionice te da žali zbog situacije koja je izazvala globalnu kontroverzu. Miss Universe organizacija u priopćenju je istaknula kako ostaje posvećena promicanju inkluzije, poštovanja i osnaživanja žena.

