Predbračni ugovor Meline i milijunaša procurio u javnost? Ovo su detalji

Modna dizajnerica Melina Galić (45), široj javnosti poznata i po braku te kasnijem razvodu od bosanskohercegovačke glazbene zvijezde Harisa Džinovića, ove će se subote, 18. travnja, udati za britanskog biznismena Jeffreyja Paula Arnolda Daya (70).

Iako su mladenci planirali detalje luksuznog vjenčanja zadržati daleko od očiju javnosti, pojedini srpski mediji već su došli do nepotvrđenih informacija o ceremoniji koja će okupiti najbliže članove obitelji i prijatelje.

Prema pisanju Kurira, Melinini najbliži, otac, majka i brat, već su viđeni u Monte Carlo, gdje će prisustvovati ovom svečanom događaju i svjedočiti novom poglavlju u životu poznate dizajnerice.

Zanimanje javnosti dodatno su potaknuli i navodi o predbračnom ugovoru. Kako neslužbeno doznaje Kurir, Melina je navodno sa svojim partnerom unaprijed definirala jasne financijske okvire braka. Prema nepotvrđenim informacijama Kurira, tijekom trajanja zajednice imat će pravo uživati u bogatstvu i životnom standardu koji joj partner osigurava, no bez mogućnosti potraživanja imovine u slučaju eventualnog razvoda.

No, službena potvrda o detaljima iz predbračnog ugovora nije izašla u javnost.

