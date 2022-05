Počelo je 66. izdanje Eurosonga

Večeras je prvo polufinale, a u finale će se plasirati 10 zemalja

Naša Mia Dimšić nastupa 11.

8. Ako Bugari znaju što je rock 'n' roll, Nizozemci znaju što je moderni pop

Nizozemska je na Eurosong ove godine poslala pjesmu na svom jeziku, a to se dogodilo po prvi put od 2010. Također, ovo je tek drugi put da Nizozemci šalju pjesmu na nizozemskom otkako je 1999. uvedeno pravilo o slobodnom izboru jezika. S10 je s pjesmom "De diepte" pjevala o dubinama u ljudskoj duši, a smiješi joj se i visoko mjesto u finalu.

7. Bugari pokazali što je to rock 'n' roll

Rock skupina Intelligent Music Project s pjesmom "Intention" predstavlja Bugarsku na Eurosongu. Trenutačno glavni vokal ovog glazbenog sastava je čileanski reper Ronnie Romero, a s njim pozornicu dijele Bisser Ivanov, Slavin Slavchev, Ivo Stefanov, Dimiter Sirakov i bubnjar Stoyan Yankoulov. Potonji je poznat u eurovizijskom svijetu jer je već predstavljao Bugarsku na Eurosongu 2007. i 2013. godine. Na Twitteru brojni korisnici tvrde kako su oni novi Bon Jovi.

6. Ukrajinci pokazali zašto su favoriti ove godine

Iako je Alina Pash trebala predstavljati Ukrajinu na Eurosongu, izgleda da je grupa Kalush Orchestra njezina dostojna zamjena.

Moćnim nastupom s brojnim folklornim elementima pokazali su zašto su favoriti, a do sada su dobili i najveći pljesak.

5. Slovenci svoje boje brane pjesmom 'Disko'

Grupa LPS u Torinu boje slovenske zastave brani s pjesmom "Disko".

Posljednji komad pizze ili Last Pizza Slice, stoji iza skraćenice LPS, naziva petočlanog benda.

4. Emotivan nastup mladog Švicarca dira u srce

Marius Bear s pjesmom "Boys Do Cry", kojuje napisao uz Martina Gallopa dirnuo je mnoge svojim emotivnim nastupom.

Pjesma koja je predstavljena na Dan žena, govori o tome kako pokazivanje emocija nije pokazatelj slabosti, već velike snage.

3. Litva je na Eurosong poslala prvu pjesmu na materinjem jeziku od 1994.

Jedna od najpoznatijih litavskih pjevačica Monika Liu s autorskom pjesmom "Sentimentai" vratila nas je u daleke devedesete.

Ova melankolična balada ujedno je prva litavska pjesma na litavskom još od 1994. godine.

2. Latvija svojim nastupom šalje eco-friendly poruku

Šesteročlana grupa Citi Zēni s pjesmom "Eat Your Salad" druga je u nizu. Pjesmu su napisala trojica članova grupe, Dagnis Roziņš, Jānis Pētersons i Roberts Memmēns, a sama pjesma govori o atraktivnosti veganske prehrane i eco-friendly načinu života.

Simpatični dečki u svojim šarenim kostimima zasigurno će osvojiti srca brojnih pobornika ovakvog načina života i ishrane.

1. Ronela Hajati moćnim je nastupom probila led

Ronela Hajati 32-godišnja je predstavnica Albanije. S pjesmom "Sekret", otvorila je ovogodišnji Eurosong. Autori pjesme su Ronela i Marko Polo, premijeru je doživjela početkom ožujka, a na njoj je radio nizozemsko-britanski producent Diztortion.

Nevjerojatna scenografija, ali i moćan plesni nastup na samom su startu izazvali enormne ovacije.

Laura Pausini, Alessandro Cattelan i Mika vodit će nas kroz show

Laura Pausini, Alessandro Cattelan i Mika domaćini su 66. Eurosonga, a samim svojim izlaskom na scenu dobili su gromoglasan aplauz.

Započeo je 66. Eurosong!

Spektakularnim glazbenim uvodom, kroz koji imamo priliku upoznati talijansku kulturu i glazbenu inovativnost, otvoren je 66. Eurosong.

Eurosong 2022. u Torinu započinje večeras prvom polufinalnom večeri, a u kojoj će predstavnici 17 zemalja predstaviti svoje pjesme. Među njima je i hrvatska predstavnica, Mia Dimšić s pjesmom "Guilty Pleasure" koja će u izravnom prijenosu nastupiti 11. po redu.

Upravo će 66. Eurosong po redu biti jedan od neizvjesnijih do sada. Favorite za prolazak je teško prognozirati, no i publika i kladionice se slažu kako Ukrajina, Grčka, Albanija i Norveška imaju velike šanse za pobjedu. Među prvih deset favorita je i susjedna Srbija.

Ususret Mijinom nastupu, poruke kolega glazbenika, ali i čitave hrvatske estrade ne prestaju stizati.

"Mia Dimšić je dobila šansu da nas zastupa na Eurosongu i vidim da se ozbiljno priprema za taj nastup, što iskreno pozdravljam i držim palce. Nažalost, to ne ovisi o svim profesionalnim faktorima u što smo se imali prilike uvjeriti posljednjih godina, već o nekim drugim koji puta i potpuno neočekivanim i po mojim kriterijima nezasluženim faktorima. Možda će Europa dati svoju empatiju Ukrajini, možda neće. Tko zna, bilo bi to za očekivati. Mene bi jako razveselilo da konačno uđemo u finale, jer to je velika stvar pred tako moćnim auditorijem. Zato držim palce za našu Miu i želim joj od srca da bude uspješna i da ju posluži sreća što je baš onaj faktor koji nas može iznenaditi. Sretno Mia, budi svoja kao uvijek. Zaslužila si da budeš među prvima", poručila je Miji glazbena diva Zdenka Kovačiček, a lijepim željama pridružili su se i Mijini kolege s Dore - Roko Vušković, Elis Lovrić, Tia Miljanović i Marko Bošnjak.

"Miji samo želim puno sreće, nek se ne opterećuje s plasmanom jer je već puno toga postigla samim dolaskom. Nek uživa svaki trenutak na pozornici i nek bude ponosna na sebe", rekla je Tia, s čim se složio i Marko.

Elis je dodala kako ju je Mijina pjesma odmah rasplesala, a Roko je potvrdio da je sami plasman velika stvar.

Podsjetimo, kroz prvo polufinale vodit će nas Laura Pausini, Alessandro Cattelan i Mika. Show će početi uvodnim dijelom kroz koji ćemo plesom upoznati talijansku kulturu, glazbenu inovativnost, kao i grad domaćin, dok nas u dijelu između glasanja i objave rezultata čekaju nastupi Dardusta, Bennya Benassija, te benda Sophie and the Giants. Eurovizijsku publiku zasigurno će razveseliti nastup Diodata, nesuđenog predstavnika Italije na Eurosongu 2020. koji je otkazan zbog pandemije koronavirusa, a koji će konačno dobiti priliku da na eurovizijskoj sceni izvede svoju pjesmu "Fai Rumore".

Na pozornici dvorane PaloOlimpico nastupit će redom Albanija, Latvija, Litva, Švicarska, Slovenija, Ukrajina, Bugarska, Nizozemska, Moldova, Portugal, Hrvatska, Danska, Austrija, Islang, Grčka, Norveška i Armenija, a samo njih 10 osigurat će prolaz u veliko finale koje će biti održano u subotu 14. svibnja.

Podsjetimo, u prvom polufinalu glasat će žiri i publika iz 17 zemalja sudionica, te Francuske i Italije koje dio BIG5 skupine imaju izravan plasman u finale.