Prati ih, šalje im poruke, zbog obožavateljice poznati glumci proživljavaju noćnu moru

Britanski glumac Idris Elba (53) i njegova supruga Sabrina Dhowre Elba (36) proživljavaju pravu noćnu moru. Kako piše Daily Mail, par je mjesecima meta opsesivne obožavateljice koja ih prati i uznemirava – i na događanjima i putem interneta.

Policija uključena u slučaj

Nepoznata žena navodno ih je pratila još od rujna, a posljednji incident dogodio se 21. listopada. Obožavateljica je uporno slala poruke i e-mailove glumcu i njegovoj supruzi, a situacija je eskalirala kada ih je počela pratiti i na privatnim događanjima u Londonu.

„Ovi su događaji ozbiljno uznemirili Idrisa i njegovu obitelj“, rekao je izvor blizak paru te dodao da je glumac sve prijavio policiji jer je strahovao za sigurnost svoje supruge.

Nerazdvojni od 2017.

Idris i Sabrina upoznali su se 2017., a dvije godine kasnije izrekli su sudbonosno „da“ u Maroku. Često se pojavljuju zajedno na crvenim tepisima i u javnosti dijele nježne trenutke. Unatoč glamuru koji ih okružuje, čini se da se sada suočavaju s jednom od najtežih situacija u svom braku.

Glumac koji je osvojio svijet

Podsjećamo, Elba se proslavio još 90-ih u serijama The Wire i Luther, a danas je jedan od najtraženijih britanskih glumaca. Osim po talentu, poznat je i po svom šarmu — nedavno ga je magazin AARP proglasio najzgodnijim glumcem starijim od 50 godina.

