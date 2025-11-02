OBITELJ U PANICI /

Prati ih, šalje im poruke, zbog obožavateljice poznati glumci proživljavaju noćnu moru

Prati ih, šalje im poruke, zbog obožavateljice poznati glumci proživljavaju noćnu moru
Foto: Stephen Lock/zuma Press/profimedia

Policija istražuje tko stoji iza prijetnji

2.11.2025.
19:03
Hot.hr
Stephen Lock/zuma Press/profimedia
Britanski glumac Idris Elba (53) i njegova supruga Sabrina Dhowre Elba (36) proživljavaju pravu noćnu moru. Kako piše Daily Mail, par je mjesecima meta opsesivne obožavateljice koja ih prati i uznemirava – i na događanjima i putem interneta.

Prati ih, šalje im poruke, zbog obožavateljice poznati glumci proživljavaju noćnu moru
Foto: S'able Labs/planet/profimedia

Policija uključena u slučaj

Nepoznata žena navodno ih je pratila još od rujna, a posljednji incident dogodio se 21. listopada. Obožavateljica je uporno slala poruke i e-mailove glumcu i njegovoj supruzi, a situacija je eskalirala kada ih je počela pratiti i na privatnim događanjima u Londonu.

„Ovi su događaji ozbiljno uznemirili Idrisa i njegovu obitelj“, rekao je izvor blizak paru te dodao da je glumac sve prijavio policiji jer je strahovao za sigurnost svoje supruge.

Prati ih, šalje im poruke, zbog obožavateljice poznati glumci proživljavaju noćnu moru
Foto: Blayzenphotos/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Nerazdvojni od 2017.

Idris i Sabrina upoznali su se 2017., a dvije godine kasnije izrekli su sudbonosno „da“ u Maroku. Često se pojavljuju zajedno na crvenim tepisima i u javnosti dijele nježne trenutke. Unatoč glamuru koji ih okružuje, čini se da se sada suočavaju s jednom od najtežih situacija u svom braku.

Glumac koji je osvojio svijet

Podsjećamo, Elba se proslavio još 90-ih u serijama The Wire i Luther, a danas je jedan od najtraženijih britanskih glumaca. Osim po talentu, poznat je i po svom šarmu — nedavno ga je magazin AARP proglasio najzgodnijim glumcem starijim od 50 godina.

OBITELJ U PANICI /
Prati ih, šalje im poruke, zbog obožavateljice poznati glumci proživljavaju noćnu moru