Iako je Dora 2022. iza nas i pobjednica je poznata, još se uvijek ne zaustavlja lavina komentara na društvenih mreža. Jedni Miju Dimšić optužuju za plagijat, drugi su oduševljeni novim, mladim izvođačima, treći pak misle da su sve pjesme zvučale isto. Kome vjerovati? Struci. Ili - još bolje, Strukaru. Odlučili smo pitati dugogodišnjeg novinara i PR stručnjaka, Vedrana Strukara, što se zapravo s vremenom dogodilo s Dorom, što bi se dogodilo da se potvrde optužbe za plagijat, zašto Maja Šuput treba otići na Eurosong, trebaju li neki izvođači uzeti pauzu od Dore te hoće li neka pjesma s ovogodišnje Dore ponoviti prošlogodišnji radijski uspjeh pjesme "Zaljubljen", grupe CAMBI.

NET.HR: Komentirali ste za Index da je Mia Dimšić pobijedila jer Mia Negovetić postoji samo jednom godišnje, kad je Dora. Što je onda primjerice sa Zdenkom Kovačiček, čija je glazbena karijera traje 65 godina te koja je osvojila Porina za životno djelo?

VEDRAN: Dan nakon Dore i sama Zdenka, kao doista velika hrvatska glazbena umjetnica, shvatila je da na Dori, kao festivalu nema što raditi. Zato je i objavila da se trajno povlači s tog natjecanja i prepušta ga mlađima. Ne bih se ja baš složio s tom njezinom odlukom, ipak je ona veliko glazbeno ime, no za Doru, a potom i za Eurosong puno je toga važnije od minulog glazbenog priznanja. Hajmo to usporediti i pomalo karikirati s tenisom, npr. Monika Seleš je bila svojedobno vrhunska tenisačica, a da se danas prijavi na neki Grand Slam turnir, da je to uopće moguće, znate li što bi joj rekli? (smijeh) Što se pak tiče Mije Negovetić, jesam li tu nešto krivo rekao? Žao mi je ako to zazvučalo grubo, no to je potpuna istina.

NET.HR: Isto tako, prošle godine nitko nije znao za Albinu, a ipak je pobijedila?

VEDRAN: Ma ne radi se uopće o tome je li netko anoniman ili je velika zvijezda i poznato ime. Dora, kao i Eurovizija, specifična je manifestacija gdje Vi u tri minute morate dati najbolje od sebe. I nemate priliku za reprizu. Pjesma je samo jedna, važna, sastavnica nečijeg nastupa. No, vokalna izvedba, produkcija, scenski nastup i medijska priča jednako su važni kako bi u konačnici stvorili projekt; projekt za koji na Euroviziji treba imati novaca. Jedno bez drugog ne ide. Što se tiče Albine, prošle godine na Dori pobijedila je doista najbolja kompletna priča od ponuđenih rješenja i upravo zato je tadašnja urednica projekta Uršula Tolj dobila sve pohvale za svoj rad od domaćih profesionalaca. Ljudi iz struke uvidjeli su koliko se ona trudi izvući najbolje u granicama mogućeg i onog malog što joj je bilo na raspolaganju.

NET.HR: Mnogi tvrde kako je pjesma Mije Dimšić plagijat. Kako Vi gledate na tu situaciju i možete li objasniti što bi za sami autorski tim značilo kada bi se dokazalo da je istina što tvrde optužbe?

VEDRAN: U ovoj današnjoj hiperprodukciji svatko svakoga može "optužiti" za plagijat. Mislim da je to potpuno promašena tema i da na to ne trebamo trošiti riječi. Nitko Miju Dimšić na Euroviziji neće suditi na temelju tračeva nego na temelju izvedbe, scenskog nastupa i medijske priče koju 'proda' glasačkoj publici. Od srca joj želim svu sreću, ona je sad naš predstavnik, tu je što je, nadam se samo da će ona i njezin tim znati iskoristiti priliku koja joj je pružena. I neka odmah znaju da za Euroviziju treba dosta novaca. Budući da je miljenica Croatia Recordsa, vjerujem da će i HRT i njezina diskografska kuća ove godine odriješiti kesu.

NET.HR: U više ste navrata istaknuti da Maju Šuput trebamo slati na Eurosong, no Maja je već pet puta pokušala osvojiti Doru, a nije uspjela. Četiri puta s grupom Enjoy i jednom sa solo nastupom. Šesto mjesto bio je njezin najbolji rezultat. Mislite li da bi pjesme koje sada radi postigle bolji rezultat?

VEDRAN: Maja Šuput veliki je profesionalac i kompletna estradna pojava. Ponavljam još jednom, mi na Dori ne tražimo osobu koja najbolje pjeva nego osobu koja najbolje može iznijeti pjesmu i cijeli projekt. Zato, kad me pitaju koga bih ja poslao, mislim da je Maja trenutno najbolje rješenje jer do sad nije imala priliku dok su mnogi drugi izvođači njezina kalibra već bili na Euroviziji. Ne sumnjam ni najmanje u njezinu kreativnost i energiju, treba joj samo adekvatna i dobra pjesma.

NET.HR: Trebaju li neki izvođači koje već niz godina gledamo trebali uzeti pauzu od Dore?

VEDRAN: Svakome Dora treba biti otvorena, ako mene pitate i po 20 puta. Nikome ništa ne treba zabranjivati. Neka ljudi pokušavaju, ali također moraju znati da moraju mijenjati sebe i svoj doživljaj Dore jer dokle god se budu prijavljivali s bezveznim pjesmama bez scenskog nastupa i sa nikakvom pričom oko sebe, i dalje će dan nakon Dore smatrati da su zakinuti. A zakinuli su sami sebe jer ne razumiju elementarne postavke ovog posla.

NET.HR: Rekli ste i kako na sceni svi moraju računati jedni na druge - znači li to da bez dobrog PR-a nema dobre pjesme i općenito, ne samo ako je riječ o Dori?

VEDRAN: Naravno, Dora je timski rad i ako nemate dobru priču, to je kao da vozite skupi auto, ali bez jednog kotača. Džaba vam sve.

NET.HR: Kako komentirate voditelje? Prošle ste godine u šali rekli da bi bilo najbolje kad bi ih ove godine bilo osmero?

VEDRAN: Voditelji su bili, kolokvijalno rečeno, "politički" korektni i to je HRT-u kao i uvijek najvažnije. Korektno su kao i uvijek odradili svoj posao. No, tko god vodio Doru, oni su samo jedna od kulisa ove priredbe. Izvođači i pjesme trebaju uvijek biti u prvom planu.

NET.HR: Prošle ste godine predvidjeli veliko emitiranje pjesme 'Zaljubljen', grupe CAMBI. Hoće li se isto dogoditi i s nekom pjesmom od ove godine?

VEDRAN: Točno, i naravno da mi je drago da sam bio u pravu. To je još jedan dokaz da znamo o čemu govorimo kad konstruktivno kritiziramo Doru. Jer, da se razumijemo, Dora nije ničija privatna zabava niti privatni festival. To organizira javni servis kojem je dužnost od najboljeg s domaće scene poslati da nas predstavlja u inozemstvu. Kao što šaljemo vrhunske sportaše na natjecanja, trebamo poslati najbolje sa glazbene scene u tom trenutku. A mi šaljemo harlekine ili djecu bez ikakvog iskustva. E, to je najveći problem. Što se tiče predviđanja uspjeha neke od ovogodišnjih pjesama, moram Vas razočarati. To je sve toliko loše, nezanimljivo i nepamtljivo da će sve te pjesme biti brzo zaboravljene. A kako mi se čini, mnoge već i jesu. Jel' možete ponoviti i jedan stih neke od tih pjesama? Ne možete. I to vam je jasan znak da su pjesme promašene.

NET.HR: Jeste li iznenađeni stanjem hrvatske top liste na Billboardu?

VEDRAN: Ni najmanje. Svi mi iz posla jako dobro znamo kakva se glazba sluša u narodu i što ljudi privatno slušaju. Kad čujete ove neutralne i dosadne pjesme koje se forsiraju u radijskom eteru, scenski slabim izvođačima daje se na važnosti, oni misle da su važni, a zapravo ne razumiju koliko su nebitni. To su sve izvođači bez svoje publike i vlastitih, samostalnih, komercijalnih koncerata. Niti jedan od tih izvođača koji dominira trenutno u radijskom eteru, nema ništa od toga, sjedi doma besposlen, a samo puni džepove autorima svojih pjesama koji to naplaćuju preko ZAMP-a svake godine. To je legitiman i legalan, no vrlo neetičan način da si autori kvazi "urbane" glazbe napune džepove, međusobno podijele plijen, a izvođači su tu sasvim nebitni i iskorišteni.