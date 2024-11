Američki glumac Armand Douglas Hammer (38), poznatiji kao Armie Hammer, koji se suočio s optužbama za kanibalizam i zlostavljanje, bio je na vazektomiji. Optužbe su mu uništile glumačku karijeru, a za rođendan mu je vazektomiju poklonila upravo majka.

Glumac sada ima podcast "The Armie HammerTime Podcast" u kojemu je ugostio svoju majku Dru Hammer. U epizodi je otkrila poklon koji je svom sinu poklonila za 38. rođendan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nazovem Armieja i pitam ga što želi za rođendan ove godine. On kaže: 'Ne znam, možda novac, što god.' A ja mu kažem: 'Mislim da ću ti dati vazektomiju, čudo je što nemamo hrpu malih Hammera koji trčakraju okolo'", navela je Dru.

Armie je zatim ispričao reakciju recepcionerke kada joj je priopćio vijest.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Odlazim do recepcionerke u klinici i ona me pita: 'Hoćete li ovo staviti na osiguranje?' Kažem joj da nemam osiguranje godinama, pa me pitala želim li platiti kreditnom karticom. Ja sam joj rekao: 'Moje kreditne kartice to neće pokriti, moja majka će vas nazvati i ona će platiti.' Žena me pogledala i pitala: 'Što?' Onda sam joj rekao: 'Pa da, mama mi je kupila vazektomiju za rođendan'", rekao je Armie.

Spomenuo je i glasine o svom kanibalizmu.

"Jesi li ostavio neku ženu bez udova i rebara? To je ono što želim znati kao tvoja majka. Ali budimo iskreni, mislim da si sad naučio da ne pišeš gluposti u porukama. Nitko nije pojeden, nitko nije silovan. Bio si glup", rekla je majka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada je optužen za kanibalizam i zlostavljanje Armie se razveo od tadašnje supruge Elizabeth Chambers (42), s kojom ima dvoje djece, devetogodišnju Harper i sedmogodišnjeg Forda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Proveli smo dan s hrvatskim Kardashianima