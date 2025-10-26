Poznati reper iz susjedstva u tajnosti oženio zagonetnu djevojku crne duge kose

Srpski reper MC Stojan iznenadio je obožavatelje vijestima koje su ubrzo procurile u medije. Naime, u tajnosti se oženio za misterioznu djevojku, čije ime nije htio otkriti, prenosi Kurir.

Iako je par sklopio brak u privatnosti, MC Stojan je na svome Instagram profilu objavio fotografije s vjenčanja, ali je prekrio lice svoje odabranice kako bi ostala anonimna. Mnogi pratitelji su u komentarima iskazali svoju znatiželju.

Mladoženja je za poseban dan odabrao elegantno crno odijelo uz bijelu košulju bez kravate, kako bi izgledao ležerno, a opet elegantno. Zagonetna mladenka je pak blistala u jednostavnoj, ali efektnom kratkoj bijeloj haljini s prorezom na leđima.

MC Stojan, pravim imenom Aleksandar Stojanović, jedan je od najpoznatijih srpskih repera koji je stekao široku popularnost zahvaljujući svom specifičnom stilu i autentičnim tekstovima. Njegova glazba često se bavi temama života, ljubavi i životne borbe. Poznat je po energičnim nastupima i sposobnosti da poveže žanrove poput hip-hopa, rapa i pop glazbe, stvarajući glazbu koja privlači brojne obožavatelje diljem Balkana.

Foto: Antonio Ahel/ata/pixsell

Inače, reper je uz objavu braka danas u 14 sati premijerno objavio i video spot i pjesmu "Emirati" s pjevačicom Viki Eftimovom.