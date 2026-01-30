Snoop Dogg o sukobu Beckhamovih: 'Znam koliko se ta obitelj voli i...'

Američki reper Snoop Dogg (54) koji je bio izvođač na sada već ozloglašenom vjenčanju Brooklyna Beckhama i Nicole Peltz, otvoreno je stao na stranu Davida Beckhama te otkrio da su on i nogometna legenda bliski prijatelji već više od dva desetljeća. Ikona hip-hopa s puno je topline govorila o suprugu Victorije Beckham, ističući kako, bez obzira na sve, zna da je obitelj Davidu uvijek na prvom mjestu.

Snoop Dogg je optimističan

Snoop je za Mirror izjavio: “David je moj čovjek, prijatelji smo više od 20 godina. Gledali smo kako nam djeca odrastaju i jedno znam sigurno: David je obiteljski čovjek.” Dodao je: “Nije važno koliki je uspjeh postigao u životu, njemu ništa nije važnije od obitelji.”

Snoop, koji je i sam otac četvero djece vjeruje da postoji nada da će obitelj s vremenom ostaviti ovo burno razdoblje iza sebe. “Nijedna obitelj nije savršena, zar ne? No kada ste obitelj pod povećalom javnosti, sve je teže i pritisak je još veći. Znam koliko se ta obitelj voli i vjerujem da će s vremenom sve riješiti”, rekao je.

Podsjetimo, u oštrom javnom istupu Brooklyn je optužio svoju majku, dizajnericu Victoriju Beckham, da je na njegovu vjenčanju “neprimjereno plesala” i preuzela njegov prvi ples sa suprugom, kao i da je cijeli život bio “kontroliran” od strane obitelji. Roditelje je nazvao “manipulativnima” te poručio da se s njima ne želi pomiriti.

Foto: Zak Hussein/backgrid/backgrid Uk/profimedia

Neobično, ali postojano prijateljstvo

Naime, David je podržavao Snoopove turneje, a njihove su se obitelji s vremenom dodatno zbližile. Snoop je ranije govorio kako je Davidu znao slati svoju glazbu na preslušavanje prije objave, a zajedno su surađivali i na projektima poput kampanje za Adidas. David se čak pojavio i u američkom reality showu Snoop Dogg’s Father Hood, koji se emitirao 2007. godine. Još 2023. godine Snoop je s oduševljenjem govorio o “prirodnoj povezanosti” između njih dvojice, koja datira još iz vremena njegove ere u Death Row Recordsima i vrhunca Davidove globalne nogometne slave.

“Prijatelji smo još od ranih devedesetih. Volimo iste stvari. Volimo pobjeđivati, volimo naporno raditi. Obojica smo obiteljski ljudi i ljudi nas vole. Ta povezanost došla je prirodno. Prijateljstvo smo gradili godinama. On je stvorio obitelj, ja sam stvorio obitelj”, rekao je tada.

Prisjećajući se Davidova sudjelovanja u njegovu realityju, dodao je:

“Kad sam imao show Father Hood, došao je i učio moju djecu nekim stvarima vezanim uz nogomet. Njegova su djeca tada bila još jako mala, a kad me došao posjetiti nedavno, doveo ih je sa sobom – i sada su već odrasli. Rasli smo zajedno, kao prijatelji, kao braća i kao obitelj.”