Oni su to napravili dok su još bili mladi: Poznati Hrvati koji su rano postali roditelji

Roditeljstvo je zasigurno jedno od najljepših iskustava u životu – to potvrđuju svi koji su osjetili taj poseban trenutak kad u naručje prime svoje dijete. No dok mnogi čekaju „idealno“ vrijeme za obitelj, neki su u čari roditeljstva zakoračili vrlo mladi – i danas ne žale ni za čim.

Jedna od njih je Suzi Josipović-Redžepagić (60), nekada jedna od najuspješnijih hrvatskih manekenki, koja je svoju kćer Saru rodila sa svega 21 godinu.

Kako je svojedobno ispričala za domaće medije, upravo zbog toga što je postala mama vrlo mlada, sa svojom najstarijom kćeri danas njeguje izrazito blizak i prijateljski odnos jer su, između ostalog, i na neki način odrastale zajedno.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Janko Popović Volarić je postao otac s 18 godina

Slično iskustvo ima i glumac Janko Popović Volarić 45), koji je otac postao s tek navršenih 18 godina. Njegov sin David danas ima 27, a zbog malene razlike u godinama mnogi ih i danas doživljavaju kao braću. Inače, zanimljivo je spomenuti i kako Janko nije ostao na jednom djetetu pa je tako početkom listopada sa suprugom Lovorkom dobio kćerkicu.

Još jedan poznati tata koji je vrlo mlad postao roditelj je Igor Štimac (58). S bivšom suprugom Suzanom dobio je sina Luku kad je imao 23 godine.

Foto: Grgo Jelavic/pixsell

Marko Kutlić do 23. rođendana je imao dvoje djece

U istoj dobi majkom je postala i Ana Rucner (42), koja nikad nije skrivala koliko joj je majčinstvo promijenilo život. Sina Dariana Ana je dobila sa sada već bivšim suprugom Vladom Kalemberom (72), a njihov jedainac danas je prekrasni 19-godišnji mladić koji nevjerojatno nalikuje poznatom ocu.

U istim godinama prvi put je rodila i Iva Petković, bivša manekenka i TV voditeljica. Iva je danas majka trojice dječaka, a najmlađeg Adriana, kojeg je dobila s nogometašem Brunom Petkovićem, rodila je s 32 godine.

Među poznatim Hrvatima koji su se mladi ostvarili kao roditelji nalazi se i glazbenik Marko Kutlić, koji je prvo dijete dobio s 20, a zatim i drugo nekoliko godina kasnije. U sličnim je godinama majkom postala i Marta Fernandes, odnosno, danas Radić, koja je sina rodila s 21.

POGLEDAJTE VIDEO: Hit imena 2025.: Mije pale, Rite u naletu! Evo koja imena biraju hrvatski roditelji