Poznata glumica udarila dijete (6) nasred ulice: Isplivao videozapis, obožavatelji zgroženi

Francuska glumica Nawell Madani (45) našla se na udaru kritika nakon što je udarila šestogodišnje dijete tijekom šetnje Parizom. Nakon što je priznala incident, protiv Nawell je podnesena kaznena prijava, a policija je pokrenula istragu, prenosi BFM TV.

Videozapis incidenta brzo se proširio internetom, a korisnici su zgroženi: "Udarila je dijete od 6 godina?", "Jadan dječak", "Nadam se da je dijete dobro", samo su neki od komentara.

Tvrdi da se prepala djeteta

U policijskoj izjavi glumica je objasnila da su joj toga dana prišla nepoznata djeca, da se uplašila kako je žele opljačkati te da je iz tog straha udarila jedno od njih. Kako je za strane medije izjavio dobro upućen izvor iz pariške policije, dijete koje je glumica udarila ima samo šest godina i u trenutku incidenta bilo je u pratnji svog oca.

