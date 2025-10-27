Poznat točan datum kad Diddy izlazi iz zatvora: Evo kada završava kazna

Datum izlaska repera i glazbenog mogula Seana "Diddyja" Combsa (55) iz zatvora napokon je poznat. Prema podacima na službenoj stranici američkog Ureda za zatvorski sustav (Bureau of Prisons), Combs bi trebao biti pušten na slobodu 8. svibnja 2028. godine, prenosi Page Six.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Trenutačno se 55-godišnji glazbenik nalazi u Metropolitan Detention Centeru u Brooklynu, New York, no postoji mogućnost da tijekom izdržavanja kazne bude premješten u drugu ustanovu. Combs služi kaznu od 50 mjeseci zatvora, odnosno nešto više od četiri godine, nakon što je ranije ovog mjeseca saznao presudu. Osim zatvorske kazne, sud mu je naložio plaćanje novčane kazne u iznosu od 500.000 dolara te obvezno sudjelovanje u programima za poboljšanje mentalnog zdravlja i odvikavanja od ovisnosti.

Foto: Profimedia

Tijekom izricanja presude, sutkinja saveznog suda u Manhattanu poručila je reperu: "U obzir sam uzela činjenicu da ste samostalno izgradili karijeru kao umjetnik i poduzetnik koji je inspirirao i podigao mnoge zajednice". Ipak, dodala je kako je morala uzeti u obzir i cijelu njegovu povijest, uključujući i njegova zloglasna "Freak-Off" okupljanja.

Zbog čega je Diddy u zatvoru?

"Zlostavljali ste ih fizički, emocionalno i psihički", rekla je sutkinja, obraćajući se Combsu i misleći na njegove žrtve: "Zašto je to trajalo toliko dugo? Zato što ste imali moć i resurse da to održavate".

Foto: Profimedia

Zaključila je kako sud nije uvjeren da, nakon puštanja, ovakvi zločini ne bi ponovno bili počinjeni.

Podsjetimo, u srpnju je Combs proglašen krivim po dvije točke optužnice za prijevoz s namjerom bavljenja prostitucijom, zbog čega mu je prijetila kazna do 20 godina zatvora. U isto vrijeme oslobođen je optužbi za trgovinu ljudima i reketarenje, koje su mu mogle donijeti i doživotnu kaznu.

POGLEDAJTE VIDEO: Svako osmo dijete ovisno je o mobitelu, kako tehnologija negativno utječe na učenike?