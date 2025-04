Ana Ugarković se nakon duže bolesti vraća na scenu: Pogledajte što je pripremila

Uoči Uskrsa, Turistička zajednica grada Zagreba je započela novi video serijal pod nazivom "Ana kuha, Zagreb voli", u suradnji s Anom Ugarković, poznatom cheficom koju nakon duže stanke ponovno imamo priliku vidjeti na platformi YouTube.

Nakon kraće pauze vraća se u javnost s novim projektom koji spaja gastronomiju i duh grada.

Serijal donosi jednostavne, sezonske recepte inspirirane zagrebačkim kvartovima, tržnicama i ljudima, a svaki video oslikava posebnu kulinarsku priču povezanu s urbanim identitetom grada.

Prva epizoda već je objavljena, a publika je s oduševljenjem dočekala Anin povratak, pozdravljajući njezinu kreativnost i prepoznatljiv toplinu kojom pristupa kuhanju.

S ovim projektom, Ugarković ne samo da se vraća svom pozivu, već i doprinosi promociji Zagreba kao autentične i gastro-inspirativne destinacije.

Mnogi Anu pamte po njezinim profesionalnim vještinama kuhanja, a mnogi ovu vrsnu kuharicu poznaju s malih ekrana još od davne 2002. godine kada je vodila HRT-ovu emisiju "Kruške i Jabuke" i "Život uživo", a najpoznatiji show je bio "Kod Ane" koji ju je vinuo uzlaznom putanjom i dosegao široku publiku.

To je, čini se, bio logičan slijed jer kuhanje je oduvijek njezina strast. U Istri je preuredila staru štalu i održavala radionice, a obožavala je boraviti u prirodi. U proljeće bi brala divlje šparoge, dio je odmah degustirala, a dio bi kiselila i spremala zimnicu.

Poznato je da je prostor u Istri preuredila sa svojim dečkom Igorom Jelićem, međutim njihova veza nije opstala.

Ugarković je prije nekoliko godina medijima otkrila da boluje od depresije.

"Prošla godina bila je dosta loša, ali mislim da je to normalno i kada nešto nije dobro u životu, to se mora mijenjati. To mi se nije dogodilo prvi put, imam te amplitude; kada sam jako zadovoljna i onda kada nisam. Tako mi je već bilo, nekako se ponavlja svakih sedam do deset godina. A smatram i da nije do­bro ni kad je uvijek sve super jer tada čovjek upadne u neku rutinu", otkrila je Ana.

Okidač, kako je rekla, nije bilo ništa posebno već se nakupilo puno stvari. "Prihvatila sam sebe, malo me toga može uzdrmati kao prije. Treba se boriti, nije lako. Kod mene je taj proces trajao nekoliko godina, ali isplatio se", ispričala je Ugarković u emisiji "Osmi kat" 2012. godine.

