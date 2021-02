‘Danas se zato malo smijem kad čujemo ove priče o holivudskim zvijezdama i 30 dana programa u Malibuu. To je ništa za ono što sam prošla i u toj instituciji 80-ih godina nije bilo šale’, ispričala je Drew

Holivudska glumica Drew Barrymore u razgovoru s radijskim voditeljem Howardom Sternom ispričala je manje poznate detalje o svom turbulentnom odrastanju i problemima s kojima se u to vrijeme nosila.

Mnoge je šokiralo njezino priznanje da ju je majka Jaid Barrymore kao 13-godišnjakinju odvela u psihijatrijsku bolnicu i ondje je ostavila čak 18 mjeseci.

“Prvih šest do osam mjeseci bila sam puna bijesa. Nije mi bilo jasno zašto sam tako strašno kažnjena”, kazala je.

“Danas se zato malo smijem kad čujemo ove priče o holivudskim zvijezdama i 30 dana programa u Malibuu. To je ništa za ono što sam prošla i u toj instituciji 80-ih godina nije bilo šale. Shvaćam donekle zašto je to napravila, ali mislim i da je kriva za mnoge stvari koje su mi se kasnije dogodile u životu i koje su me oblikovale”, ispričala je glumica.

Drew je kazala kako je bila vrlo problematična tinejdžerica. Često je izostajala iz škole, bježala od kuće i krala majčin auto. Majci je naposljetku oprostila što ju je smjestila u psihijatrijsku bolnicu, no dugo nisu razgovarale. Danas su u kontaktu. Drew tvrdi da sa svojom djecom nastoji izgraditi skroz drugačiji odnos.