Potresna ispovijest Rade Vasić: 'Kad ustanem, dobro se isplačem pa nastavim dan'

Zvijezda RTL-ova reality showa "Big Brother", Rada Vasić, bori se s rakom dojke, koji se proširio i na pluća. Uz tešku dijagnozu, ove je godine doživjela i veliku tragediju izgubivši supruga Radivoja Radu Vasića nakon dugotrajne borbe s teškom bolesti. Osim supruge, Rade je iza sebe ostavio dvije kćeri, Anu i Ivanu Nikolić, javnosti otprije znane kao Mika i Giba.

Rada je progovorila o zdravstvenom stanju, ali i o tome koliko djeca pate zbog smrti oca. Pritom je naglasila kako se trudi biti snažna zbog njih.

"Puno ljudi mi se javilo jer su se uplašili nakon što se pojavila vijest da sam i ja preminula. Zvali su me susjedi, obitelj, nema tko se nije oglasio. Neka stranica na Facebooku je to napisala, ljudi su se isprepadali. Evo kao što vidite, tu sam i živa sam i zdrava. Ako mi je umro Rade, ne bi trebalo Bog valjda i mene uzeti mojoj djeci. Imam metastaze i liječim se. Oko mene su svi doktori i zaista me cijene i poštuju zahvaljujući mojoj djeci", ispričala je Rada za Blic.

'Strašni trenuci'

Rada kaže da joj je jutarnji ritual isplakati se za suprugom pa nastaviti dan dalje.

"Otkako je Rade otišao moj sin je dobio šećer, a kći infarkt. To su bili strašni trenuci. Hrabra sam koliko god mogu biti i nekako se trudim da me nikad ne vide neraspoloženu i da me vide kako plačem", poručila je.

"Djeca me vode kod liječnika, kad ustanem dobro se isplačem pa nastavim dan. Trudim se da me nikada ne vide uznemirenu da se ne bi rastužili. Uvijek imamo jednu stolicu za stolom koju nitko ne dira, na njoj je uvijek sjedio Rade. To se poštuje i tako je kako jest", zaključila je.

Podsjetimo, cijela obitelj Vasić sudjelovala je u "Big Brotheru" 2015. godine. Već su tada blizanci Mika i Giba otkrili da se ne osjećaju dobro u vlastitoj koži, a devet godina kasnije promijenili su spol.

