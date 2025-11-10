S ovom pjesmom će Hrvatska pokušati ostvariti isto što i prije 22. godine: Poslušajte pjesmu za Dječji Eurosong

Hrvatsku će za ovogodišnju Dječju pjesmu Eurovizije predstavljati mladi pjevač Marino Vrgoč (12). Marino će nastupiti 13. prosinca u Tbilisiju, u Gruziji, gdje će izvesti pjesmu pod nazivom Snovi. Hrvatski predstavnik na scenu će izaći treći po redu.

Riječ je o emotivnoj pop baladi prilagođenoj mladom izvođaču, a pjesma je premijerno predstavljena u emisiji na Hrvatskoj radioteleviziji, zajedno s pratećim videospotom.

Spot predstavljen široj publici

Spot za pjesmu donosi vedre i tople vizuale, a sniman je u studijskom i otvorenom ambijentu. Fokus je stavljen na glazbu i Marinu interpretaciju, uz naglasak na poruku o hrabrosti i vjeri u vlastite snove. Spot je već dostupan na službenom YouTube kanalu Junior Eurovision Song Contesta.

Ove godine nastupa 18 zemalja

Na 23. izdanju natjecanja sudjelovat će 18 zemalja. Ovogodišnji slogan je United by Music, čime se naglašava povezanost mladih izvođača i važnost zajedničkog glazbenog iskustva. Natjecanje okuplja pjevačice i pjevače u dobi od 9 do 14 godina.

Hrvatska već ima pobjedu u povijesti natjecanja

Podsjetimo, Hrvatska je bila jedna od prvih zemalja koja je ostvarila povijesni uspjeh. Dino Jelusić (33), pjevač i glazbenik, pobijedio je 2003. godine s pjesmom Ti si moja prva ljubav, čime je otvorio vrata budućim generacijama mladih izvođača.

