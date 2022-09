Ispričala je i kako je izgledao njen prvi susret sa Severinom: "Tamo 1996./97.g., Tonći Huljić mi je predložio da dođem svirati u Magazin. Tada je Grašo upravo počeo sa samostalnim nastupima. Tada je moj Duje počeo ići u školu. Uvečer bi s njim radila pa do kasno u noć snimanja u studiju, malo sna i onda opet pravac Imotski. Odmah nakon završetka nastave u Imotskom trka na autobus za Split kako bih dočekala svog Duju. Naprosto sam u svemu uživala jer sam bila sigurna i u svoju najbolju prijateljicu i kumu Anitu i njenu mamu koji su mi također pazili na Duju sve do dvanaeste godine. U dogovoru s Huljićem krenula sam s Magazinom. Tada je već i Jelena Rozga počela pjevati. Sve se to tako zahuktalo da smo radili non stop punom parom, s koncerta na koncert. Sjećam se da smo jednom u prosincu odradili čak 21 koncert. Pa Amerika, Kanada, mnoge europske zemlje, Bosna i Hercegovina, cijela Hrvatska. Svirala sam klavijature i usporedo pjevala s Jelenom. Bilo nam je super u Magazinu. Paralelno sam radila i velike koncerte s ostalim pjevačima. Kad sam radila onaj koncert s Oliverom u pulskoj Areni došla je Severina i onako poduzetna tražila je poimenično ljude za svoj bend. Pitala je moju ekipu želimo li svirati s njom. Ponudila nam je dobre uvjete. Kako je ona bila i moja prijateljica iz glazbene škole pristala sam, s tim što sam se vrlo uljudno i prijateljski nakon tri mjeseca rastala od Magazina. Ostali smo veliki prijatelji. Krenula sam sa Severinom i evo tako punih trinaest godina".