Čitav svijet se pita gdje je Kate Middleton, britanska princeza i supruga prijestolonasljednika Williama, nakon što se dogodio niz bizarnih događaja i propusta. Palača je u siječnju objavila kako će se princeza podvrgnuti operaciji abdomena te da će biti odsutna do Uskrsa, ne govoreći detalje o tome o kakvoj je točno operaciji riječ nakon koje je oporavak toliko dug.

I to ne bi ni bilo toliko važno da palača nije išla stišati znatiželjnu masu nizom pogrešaka koje su dovele do nepovjerenja prema dvoru.

Umjesto da javnost smiri, mutna, točkasta fotografija iz automobila na kojoj je navodno princeza, donijela je više štete nego koristi. Mnogi vjeruju kako na fotografiji uopće nije ona, jer zašto bi inače bila tako loše kvalitete? No nitko nije mogao ni slutiti da će sljedeći korak biti još gori - obiteljska fotografija Kate s djecom koju je povodom Majčina dana navodno snimio princ William, a koju je zbog korištenja Photoshopa prestalo koristiti čak šest vodećih svjetskih novinskih agencija.

'Dovode se u pitanje sve fotografije iz palače'

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL

Mirjana Rakić, nagrađivana novinarka i stručnjakinja za vanjsku politiku, komentirala je prilično 'nespretne' korake koje je poduzela palača.

"Sve fotografije koje objavljuje kraljevska obitelj prolaze kontrolu. I to nekoliko puta. Nevjerojatno je da je jedna takva neprofesionalna i amaterski obrađena fotografija objavljena javno. To je rezultat brzopletosti", rekla je Rakić.

"Sustav negdje propušta. Fotografija očito nije provjerena, ili je provjerena na brzinu, a to se ne bi smjelo događati", dodala je novinarka te uputila na jedan veliki problem koji palača ima zbog te fotografije.

Foto: Screenshot Instagram Foto: Screenshot Instagram

"Fotografi velikih agencija primijetili su neusklađenosti na fotografiji, i te se agencije sada pitaju - što mi to zapravo dobivamo iz Buckinghamske palače? Ne samo sada, nego i prije. Javilo se nepovjerenje; dovode se u pitanje sve fotografije koje palača objavljuje", zaključuje Rakić.

Politička analitičarka smatra da se karta s obiteljskom fotografijom mogla puno bolje odigrati.

"Ili je trebalo objaviti službenu fotografiju, snimljenu u vrtu ili i u sobi, nebitno, ali fotografiju koju je snimio profesionalac, ili su i mogli ići na simpatičnu varijantu obiteljske fotografije koju je snimio William, ali na drugi način. 'Princ William snimio je svoju obitelj povodom Majčina dana. Isprike ako nije ispalo najbolje', i kraj", smatra Rakić.

Kraljev govor pao u drugi plan

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Problem, je, kaže, i isprika Kate Middleton zbog korištenja Photoshopa.

"Iz dvora se ne ispričava javnosti, nikad. To je dodatno zakompliciralo stvar", kaže Rakić koji je taj postupak nazvala amaterizmom.

"Jako puno su zabrljali, neka se nadaju da će javnost to brzo zaboraviti", rekla je Rakić te istaknula kako je cijela drama oko fotografije nastala u potpuno pogrešnom trenutku.

"Taj dan kralj Charles III. je držao govor, i to jako dobar govor, na proslavi Dana Commonwealtha. To je bio izuzetno važan događaj jer je to bio prvi Dan Commonwealtha otkad je stupio na dužnost te prvi njegov govor koji je održao nakon što je objavljeno da ima rak", ističe Rakić te dodaje: "A sve to palo je u drugi plan zbog jedne beznačajne stvari, zbog jedne fotografije. Jako neprofesionalno i protiv svih protokola."

'Nebitno što joj je, mogla se pojaviti'

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Pitali smo je što misli od čega Kate boluje.

"Da, ostaje nejasno što je princezi da se ne može ni na sekundu pojaviti u javnosti ili pozirati za fotografiju. Cijela ta dramaturgija još više je potaknula ljude da se pitaju zbog čega to tri mjeseca ne može ni stajati? Jer mogla je stajati na fotografiji. Mogli su još davnih dana objaviti obiteljsku fotografiju, nju našminkati, nasloniti je na neku komodu ili je posjesti i fotografirati je. Očito je da se princeza ne osjeća dobro, ali sve se je moglo riješiti slikom. Previše je tu brljotina", kaže Mirjana Rakić.

Zanimljivo je, kaže, i to što William nije bio 'pametniji', odnosno, nije shvatio da se Kate mora pojaviti u javnosti, makar na minutu, čisto protokolarno.

"Mogla se pojaviti, fotografirati i gotovo. Pa kralj Charles se pojavljuje u javnosti, iako se vidi da nije dobro, da je smršavio, da prolazi liječenje. Nebitno je što joj je, trebali su odmah objaviti fotografiju i sve se ovo ne bi događalo", zaključila je Mirjana Rakić za Net.hr.

