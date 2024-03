Posljednjih dana, na internetu su se proširile razne teorije zavjere o stanju Kate Middleton, princezi od Walesa, potičući lavinu teorija zavjera i memeova na društvenim mrežama. Iako je Kensingtonska palača izdala službenu izjavu o Kateinoj planiranoj abdominalnoj operaciji i naknadnom oporavku, nedavno odsustvo princa Williama s jednog događaja dodatno je potaknulo različite priče.

Kraljevska stručnjakinja Elizabeth Holmes osudila je ovu internetsku oluju, ističući kako se Kate nalazi unutar predviđenog vremenskog okvira oporavka nakon operacije. No, odluka palače da ne iznosi informacije te 'dozira' sve ono što izlazi iz četiri zida dodatno je potaklo nagađanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na internetu su počele kružiti slike s posljednjeg javnog pojavljivanja Kate na Božić, dok drugi korisnici sugeriraju alternativne razloge za njezino odsustvo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što se događa?

Neke od teorija sugeriraju da je Kate podvrgnuta psihijatrijskom liječenju nakon što je 'pukla' zbog prevara princa Williama, o kojima smo saznali više iz memoara 'Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival', američkog novinara Omida Scobieja.

Njegova priča nije jedina koja je sugerirala da je Kate bila prevarena, a princezino dugotrajno odsustvo iz javnosti moglo bi se opravdati psihijatrijskim liječenjem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Drugi korisnici tvrde da na fotografiji koju su snimili paparazzi uopće nije Kate Middleton, jer joj lice izgleda natečeno i izobličeno. Ova pretpostavka dovodi do teorija o tome da je riječ o prevari koju je palača servirala ne bi li time zamaskirala neke druge događaje koji se u pozadini odvijaju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na društvenim mrežama priča se i o tome da je Kate završila na vađenju maternice što bi opravdalo njezino nepojavljivanje i odgađanje svih obaveza do travnja.

Ljudi broje koliko je dana prošlo od operacije, te uspoređuju tretmane oporavka s onime što je palača otkrila o princezi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedna korisnica X-a podijelila je svoje viđenje situacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moja trenutna teorija je da je Kate umrla prije dva mjeseca i pronašli su razumnu dvojnicu koja sada prolazi kroz opsežnu estetsku kirurgiju kako bi je učinili potpunim dvojnikom (što objašnjava nedostatak fotografija), ali stvari ne idu kako su se nadali", napisala je.

Neki smatraju da je Kate završila u komi, a palača ne želi otkriti detalje njezinog stanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također, Vojska Ujedinjenog Kraljevstva u utorak je objavila informaciju da će Kate prisustvovati godišnjoj ceremoniji, a nedugo nakon objave, informacija je izbrisana s interneta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što je vojska uklonila referencu sa svoje web stranice, pojačane su i sumnje u iskrenost palače pri objavljivanju službenih informacija, a princeza bi se nakon Uskrsa trebala vratiti regularnim obvezama, ako je sve onako kako kažu.

Podsjetimo, o svemu se oglasio i princ William koji je preko svog glasnogovornika kratko komentirao teorije o tome gdje je njegova supruga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Njegov fokus je na radu, a ne na društvenim mrežama", rekao je glasnogovornik budućeg britanskog kralja za People.

POGLEDAJTE VIDEO: Gdje je nestala Kate Middleton? Pojavljuju se razne teorije, a zadnji put je viđena za Božić