Nakon višesatnog iščekivanja obožavatelja glazbe koja već tradicionalno odzvanja radijskim eterima, na pozornicu zagrebačkog hipodroma u subotu je stao britanski glazbenik Ed Sheeran (33), i to po prvi puta u Hrvatskoj. Teren su mu odlično pripremili domaći rocker Dino Jelušić i gost iznenađenja Calum Scott, a pravo veselje među publikom nastalo je u trenutku kada je stigla zvijezda večeri - i to u majici s napisom "Zagreb". Slavni Britanac pozdravio je publiku na hrvatskom s "Dobra večer". Našalio se i rekao kako je dobro da je koncert u subotu, jer će svi imati vremena oporaviti glasove do ponedjeljka.