NIŽU SE KOMPLIMENTI /

Pogledajte u čemu je prošetala Laura Gnjatović na preliminarnom natjecanju: 'Kakva žena...'

Pogledajte u čemu je prošetala Laura Gnjatović na preliminarnom natjecanju: 'Kakva žena...'
Foto: Matija Habljak/pixsell

Laura Gnjatović oduševila je na Miss Universe samouvjerenim nastupom u kupaćem kostimu

19.11.2025.
15:32
Hot.hr
Matija Habljak/pixsell
Hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe, Zadranka Laura Gnjatović (23) oduševila je svjetsku javnost nastupom u preliminarnom natjecanju u kupaćim kostimima održanom na Tajlandu.

U videu koji je objavila na Instagramu, na natjecanju je prošetala u zelenom kupaćem kostimu, a samouvjerenim hodom i zanosnom pojavom privukla je ogromnu pažnju na društvenim mrežama. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Laurel (@lauragnjatovic)

 

U nastavku donosimo neke od komentara ispod objave: 

''Profinjena, ženstvena, elegantna... Topla. Naša Laura", "Kakva žena...'', ''Predivna.''

Laura Gnjatović: 'Visina je super, osim kada...'

Inače, Laura je nedavno na Instagramu otkrila da nije uvijek smatrala svoju visinu prednošću. Visoka je 191cm, a isprva je to doživljavala kao problem. Nije stajala u razredne fotografije, teško je nalazila traperice, a dečki su je gledali kao stup rasvjete. No kako je rasla, promijenila je stav.

''Visina je super, osim sad kad s krunom na glavi zapnem o štok'', našalila se.

Podsjetimo da su danas na National Costume Showu predstavnice iz više od 130 zemalja prikazale su svoje nacionalne kostime. Miss Hrvatske istaknula je važnu poruku o očuvanju Jadranskog mora kreacijom Juraja Zigmana, inspiriranom rijetkom periskom, školjkom gotovo izumrlom u Jadranu. Kostim simbolizira prirodnu ljepotu i ekološku svijest Hrvatske. Galeriju kostima pogledajte OVDJE .

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Filipinci u Hrvatskoj prvi puta vidjeli snijeg: 'Ovo je neobično iskustvo...'

Laura GnjatovićMiss Universe Hrvatske
