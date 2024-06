Bosanskohercegovački pjevač Zdravko Čolić je prije dva dana napunio 73 godine, a iako Čolić voli svoj život držati daleko od očiju javnosti te o proslavi rođendana na društvenim mrežama nije izvještavao pratitelje, njegova je kći Una Čolić s druge strane bila ažurna u tom pogledu pa je tako na Instagramu pokazala kako su se proveli.

Una je objavila fotku na kojoj se nalaze piće i kolači, a u opisu fotke je stajalo: "Tatin rođendan."

Inače, 22. godišnja Una je najstarija kći Zdravka Čolića, a osim nje sa suprugom Aleksandrom ima i 17. godišnju kći Laru.

Podsjetimo da je Una vrlo aktivna na društvenim mrežama, a Čolić je jednom prilikom otkrio kako joj to ne može zabraniti.

"Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva… Jednostavno, komunicira s ljudima, voli se slikati. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja joj ne mogu zabraniti, što da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa unajmiti da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike", rekao je Čolić ranije za Avaz.

