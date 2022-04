OVO SE NE VIĐA NIKAD / Pogledajte kako Maja Šuput izgleda bez šminke: Hrabro je skinula sve sa sebe, a bodrili su je Grubnić, Franka Batelić...

Make up artist Karlo Rusan održao je jučer u Kaptol Boutique Cinema svoj make up Masterclass, a kao model mu je poslužila dugogodišnja klijentica - pjevačica Maja Šuput. Šuput ne krije da obožava šminku i make up preparate, a iako je uvijek vidimo u totalno sređenom izdanju, na masterclassu se ipak morala pojaviti bez šminke. Kako Maja Šuput izgleda u skroz prirodnom izdanju, pogledajte u galeriji.