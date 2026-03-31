Objavila simpatične fotografije: Pogledajte kako je Severina slavila rođendan kume Andree Čermak

Hrvatska pjevačica Severina Vučković (53) na društvenim je mrežama podijelila fotografije s rođendanske proslave svoje bliske prijateljice Andree Čermak, koja se održala u jednom zagrebačkom restoranu.

Slavlje u Zagrebu

Severina je uz niz fotografija otkrila kako je proslava protekla u toploj i opuštenoj atmosferi. U emotivnoj poruci čestitala je rođendan Andrei, koju je nazvala kumom, prijateljicom i članicom obitelji.

"Sretan rođendan mojoj lijepoj i dragoj seji, kumi, prijateljici, za Aleksandra “tetki iz Njemačke”:) Sretni ti svi dani koji dolaze, da si uvijek voljena, okružena svojom djecom i dobrim ljudima. Bilo je to predivno slavlje", napisala je pjevačica, naglasivši koliko joj njihovo prijateljstvo znači.

Poznata lica na proslavi

Na slavlju su se okupila i brojna poznata imena. Među uzvanicima bila je Nina Badrić (53), s kojom je Severina zapjevala njihov poznati duet "Prijateljice", kao i Matija Vuica (68).

Pjevačici su društvo pravili i sin Aleksandar te nećakinja Mia Popović, a atmosfera je, sudeći po objavama, bila vesela i ispunjena emocijama.

Kumstvo koje traje

Andrea Čermak i Severina godinama njeguju blizak odnos. Andrea je bila kuma na Severininom vjenčanju s Igorom Kojićem, dok je Severina kumovala na Andreinom vjenčanju s Hrvojem Čermakom.

Njihovo prijateljstvo traje desetljećima, a obje su isticale kako su povezane i u dobrim i u izazovnim trenucima.

Prije nekoliko godina pojavile su se špekulacije o navodnom zahlađenju odnosa između Severine i Andree. Tome su pridonijele i pjevačičine aktivnosti na društvenim mrežama, kada je uklonila neke zajedničke fotografije.

Ipak, kasnije su obje pokazale da su nesuglasice iza njih, a zajedničke objave i druženja potvrdile su da je njihovo prijateljstvo ostalo snažno.

POGLEDAJTE VIDEO:Vahid Halilhodžić za Net.hr o okršaju Bosne i Hercegovne i Italije