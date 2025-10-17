Podočnjaci: 'Naučili smo držati mikrofone, drmnut šljivu i dat sve od sebe da usrećimo publiku'

Nakon što su objavili novi singl „Žvaka“, kutinski trojac Podočnjaci sprema se za poseban nastup u Saxu 18. listopada. Publiku očekuje intimniji, ali energijom nabijen koncert na kojem će bend izvesti svoje najveće hitove i pokazati novu stranu svog stvaralaštva. U razgovoru za Net.hr, članovi benda otkrili su kako uspijevaju zadržati autentičnost, što ih inspirira, te zašto im je najveći izazov pronaći parking kod kluba.

Budući da ste sva trojica dugogodišnji prijatelji, kako se vaš prijateljski odnos preslikava u glazbi koju stvarate? Kako balansirate periode kada se zabavljate i kada želite ozbiljno raditi?

U početku naše karijere nismo zapravo nikada ozbiljno radili glazbu, samo smo slučajno snimili neke pjesme između par pivi i sendviča, u zadnjih 2 godine se trudimo biti ozbiljniji ali ni to nam ne polazi za rukom uvijek.

Tko vas u glazbi inspirira, koje lokalne bendove slušate, koga pratite s internacionalne scene?

Inspirira nas zvuk bušilice u 7 ujutro i susjed koji svira bubnjeve. Lokalno svi koji rade išta sa entuzijazmom, a internacionalno sve što nam poliže uho na najbolji mogući način.

Live nastupi se često spominju kao mjesto na kojem bend sazrijeva, jeste li nakon mnogobrojnih nastupa naučili što na pozornici treba raditi, a što ne, kako bi se postigla najbolja atmosfera?

Naučili smo držati mikrofone pravilno da ne zvučimo kao bušilica u 7 ujutro na autotjunu, ponijeti više backup usb-a, drmnut jednu šljivu za tremu i dat sve od sebe da bi publika bila jednako sretna kao i mi.

U jednom intervjuu ste rekli da ste zadovoljni što mladi izvođači dobivaju više prostora, postoje li stvari koje još uvijek smatrate izazovnim za mlade izvođače, čime niste zadovolji na sceni?

Najveći izazov nam je pronaći parking kod kluba... a i da honorar bude relativno brzo s obzirom da nam ga nikad nije dosta. Sve ostalo nekako preživimo.

Autentičnost vam je očito vrlo važna, kako štitite svoju originalnost u eri u kojoj se često kopira i inspirira od drugih?

Kopiramo sami sebe jer nam je to nekako najsigurnije da nećemo nikog pokrast... više...

S obzirom da se sastojite od tri člana, kako se rješavate kreativnih nesuglasica i dolazite do kompromisa? Oko čega imate najviše svađa?

Glasamo većinom, uvijek se nekako dogovorimo iako svako ima svoju ludu glavu. Svađamo se oko zadataka tko mora što napraviti da posao bude podijeljen.

Koliko vam puno vremena oduzima bend, bavite li se solo projektima i imate li slobodnog vremena te kako ga provodite?

Bend uzima svo vrijeme osim onoga koje potrošimo na spavanje i na 9-5 posao koji mrzimo. Jedva čekamo živjeti samo od glazbe... Slobodno vrijeme provodimo na koncertima, partijima, solo, obiteljski i klasika.

Kako reagirate na kritike, bilo da su konstruktivne ili one negodovanja i utječu li vam komentari publike na novi materijal?

Ako je kritika dobra, lajkamo, ako je loša idu na crnu listu Podočnjaka (šalimo se naravno) ali screenshotamo ju da bi se mogli popraviti za ubuduće, prije nam se to nije sviđalo, a sad to nekako uzimamo manje srcu i više za napredak.

Jeste li ikada imali neugodnih iskustava s obožavateljicama?

Bilo je svakakvih situacija koje baš ne bi javno govorili, ali i mi znamo biti inače vrlo ugodno neugodni.

Koji je vaš san ili cilj u glazbi koji još niste ispunili, bio to festival, suradnja ili postignuće? Biste li se ikada okušali na međunarodnoj sceni?

San nam je da nas zovu na inozemne festivale poput Dubioze Kolektiva, ako netko ovo pročita, slobodno pošaljite poziv!

