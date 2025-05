Pobjednica Eurosonga danas je neprepoznatljiva: Doživjela transformaciju zbog rijetkog poremećaja

Izrealska pjevačica Netta Barzilai (32) prije sedam godina odnijela je pobjedu na Eurosongu pjesmom "Toy", a mnoge je tada šokirala njena izvedba karakteristična po kokodakanju. U posljednjih nekoliko godina slavna Izraelka je promijenila glazbeni stil, ali i doživjela veliku fizičku transformaciju. Naime, Netta je zbog rijetkog poremećaja izgubila oko 30 kilograma te je promjena njenog izgleda izazvala lavinu reakcija, kako pozitivnih, tako i negativnih.

Pjevačica je svoju figuru pokazala prošle godine u jednom plesnom natjecanju, a ubrzo nakon showa progovorila je o svom procesu mršavljenja. Liječnici su Nettu upozorili da mora izgubiti na kilaži ako ne želi imati problema s plodnošću, poremećajem masnoća u krvi i funkcijom jetre. Pobjednica Eurosonga otkrila je da se bori s kongenitalnom adrenalnom hiperplazijom, nasljednim poremećajem koji utječe na funkciju nadbubrežnih žlijezda.

Foto: Screenshot/YouTube

U jednom je intervjuu priznala da je dugo imala teškoće s prihvaćanjem vlasatitog tijela, no gubitak kilograma doprinio je povećanju njenog samopouzdanja. Brojni fanovi poslali su joj poruke podrške, no pojedini su je kritizirali, s obzirom na to da je ranije kroz svoje pjesme promovirala važnost samoprihvaćanja.

Njen se glazbeni izričaj, vrckast i zaigran, promijenio otkako je osvojila prvo mjesto na značajnom europskom glazbenom natjecanju. Prošle je godine objavila pjesmu "Big Love" kojom odražava emocije boli i gubitka.

Inače, nakon osvajanja titule pobjednice, Netta je bila optužena za plagijat i kopiranje pjesme američke rock grupe "The White Stripes". Natjecanje se sljedeće godine ipak održalo u Izraelu, no pjevač Jack White (48) naveden je kao jedan od autora pjesme "Toy".

