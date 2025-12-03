Pjevačica Sabrina Carpenter javno osudila Bijelu kuću zbog bizarne ICE objave

Američka pjevačica Sabrina Carpenter (26), koja je svjetsku popularnost stekla hitovima te ulogama u glazbenim i televizijskim projektima, javno je napala Bijelu kuću nakon što je njezina pjesma iskorištena u službenom videu američke imigracijske i carinske službe (ICE). Carpenter je oštro reagirala na objavu u kojoj se njezina glazba koristi kao podloga prikazima policijskih racija.

Sporni video izazvao lavinu reakcija

Bijela kuća je objavila video u kojem ICE agenti privode ljude, dok u pozadini svira Carpenterina pjesma Juno. Video počinje provokativnim stihom “Wanna try out some freaky positions?(Želiš li isprobati neke otkačene poze?)", nakon čega se ponavlja stih “Have you ever tried this one? (Jeste li ikada probali ovo?)”. Sve to prati niz dramatičnih scena uhićenja, a objava je popraćena natpisom: “Jeste li ikada probali ovo? Doviđenja.”

this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda. — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025

Carpenter je ubrzo reagirala na društvenoj mreži X poručivši da oštro osuđuje takvo korištenje svoje glazbe. Istaknula je kako nikada ne bi dopustila da njezini radovi postanu dio, kako kaže, nehumanih i politički motiviranih kampanja.

Odgovor iz Bijele kuće

Na njezinu reakciju odgovorila je Abigail Jackson, glasnogovornica Bijele kuće, tvrdeći u izjavi za Axios da se administracija neće ispričavati zbog deportacija koje provodi ICE. Poručila je i da, prema njihovom stajalištu, kritičari takvih akcija “brane opasne kriminalce”.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Glas podigle i druge zvijezde

Ovo nije prvi put da se slavni javno suprotstavljaju korištenju njihovih pjesama u političkim porukama aktualne administracije. Pridružio im se i Zach Bryan, popularni country glazbenik, čiji je promotivni video izazvao sukobe s konzervativnim krugovima. Kritičar Trumpove imigracijske politike je i portorikanski reper Bad Bunny, koji će iduće godine voditi jednu od glavnih točaka programa Super Bowla.

S druge strane, neki su umjetnici odlučili ignorirati korištenje svoje glazbe. Primjer je Taylor Swift , čija je pjesma The Fate of Ophelia upotrijebljena u TikTok videu s Trumpovim fotografijama, bez njezina komentara.

POGLEDAJTE VIDEO:Čitatelji o najgoroj kvaliteti zraka: 'Brine nas. Zdravlje nije dovoljno zaštićeno na otvorenom'