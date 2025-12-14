Nina Kraljić se zaručila: Otkrila tko je muškarac koji joj je osvojio srce

Glazbenica Nina Kraljić (33), koja je 2016. godine predstavljala Hrvatsku na Eurosongu, podijelila je sretne vijesti sa svojim obožavateljima. Na društvenim mrežama objavila je da se zaručila za svog dugogodišnjeg partnera, Slovenca Jana Malusa. Uz emotivnu objavu, Nina je podijelila nekoliko zajedničkih fotografija, a njeni fanovi nisu skrivali oduševljenje ovom divnom vijesti.

''Zaručila sam se za osobu koju zovem svojim mužem u srcu i glavi već podosta dugo. Oni koji me znaju znaju da sam prošla ovaj mjesec kroz vrlo nepravedno i ludo razdoblje, ali kada se takve stvari dogode, to su najveće odskočne daske za rast i zahvalnost uz podsjetnike da intuicija nikad ne laže. Ponajviše sam shvatila u kolikoj mjeri sam sretna i zahvalna na svijetlim ljudima, bezuvjetne ljubavi, punoj obostranosti, jasnoće i poštenja i koliko moj sustav ne prepoznaje i ne tolerira ništa drugo. Kao da me sam svemir odmakne od svega što ne sjaji iskrenim sjajem, blagoslov je znati da je sve energija i da je pažnja na okruženje spiritualna higijena'', napisala je Nina pa nastavila.

''Ono što nas dvoje imamo Jan, nisam mislila da ću naći u ovom životu. Da ćemo kreirati dom u kojem nema teme o kojoj se ne priča, gdje nema svađa, gdje je zrak potpuno čisti i pozitivan, gdje si dajemo prostor i podršku za konstantan rast, gdje smo i ljubav i obitelj i najbolji prijatelji, gdje je sve toplo. Jednostavno nema dovoljno riječi da opišem svoju zahvalnost nad onim što imamo - dom i mirna luka u punom smislu riječi. Održali smo danas zvučnu kupku iako nismo nikome rekli vijesti, ali baš je bilo posebno voditi meditaciju. Bila je i sama transformativna. Za ljubav i svjetlost!' poručila je pjevačica.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Inače, Nina je prije nekoliko godina na Facebooku, kao odgovor na negativne komentare, otvoreno priznala da je biseksualka. Poručila je da javne osobe trebaju biti primjer i govoriti istinu.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

''Ne. To nije vaša privatna stvar jer ako se nazivaš umjetnikom/umjetnicom onda ima da predstavljaš istinu jer si odlučio biti javna persona. Ako mi pjevaš o jednoj divnoj ženi/muškarcu, a ispod stola mi maziš plesača/plesačicu, a javna si osoba onda budi primjer za LGBT zajednicu i je***o reci kako stvari stoje i budi pozitivan primjer. U čemu je problem, ja sam otvoreno BI. Kratko i jasno to je stav iza kojeg stojim i cijenim jednako negativne koliko i pozitivne komentare', napisala je na Facebooku.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak