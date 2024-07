Pjevačica Indira Levak (50) razvodi se od supruga, poduzetnika Miroslava Levaka nakon 11 godina braka.

"Osjećam potrebu da kao javna osoba koja s vama svakodnevno dijeli poslovne i privatne trenutke, podijelim i ovu vijest. Moram vam objaviti da smo nakon 11 godina braka Miroslav i ja donijeli zajedničku odluku o razvodu. Dalje nastavljamo razvijati naše živote neovisno, ali kao dvoje ljudi koji se poštuju, ostajemo poslovni partneri i prijatelji. Poštujući višegodišnji zajednički život i sve prekrasne zajedničke trenutke našeg braka, više izjava na ovu temu nećemo davati", napisala je pjevačica na Instagramu.

Nije skrivala probleme

Pjevačica je bila u braku s poduzetnikom Miroslavom Levakom od 2014. godine, a njihova ljubavna priča započela je kao prijateljstvo kad su se upoznali u teretani. Prije tog braka, Indira je bila u braku s poduzetnikom Narcisom Mujkićem.

Iako ona i suprug Miroslav nemaju biološku djecu, Indira je prije govorila kako je neizmjernu sreću u dom donio njezin posinak Roberto, koji je nedavno postao otac.

Suprug ju je osvojio energijom.

"Nije lako nositi se s mojom ženskom snagom i energijom i sigurna sam da to ne može svaki muškarac. Moj suprug Miro je od našeg prvog spoja (na koji je kasnio sedam sati – tek toliko kada kažu da su zvijezde te koje kasne) (smijeh) parirao meni po energiji. On je snažan i dominantan muškarac koji vodi glavnu riječ u našoj kući, velika mi je potpora i istovremeno sigurna luka i zbog toga sam mu beskrajno zahvalna", ispričala je ranije Indira za Net.hr.

U poslovnom i u privatnom životu, govorila je, dobro su funkcionirali.

"Znate kako se kaže – tajna uspješnog braka je da je žena uvijek u pravu (smijeh). Šalim se. Miro i ja ove godine slavimo desetu godišnjicu braka i mogu reći kako sam jedna doista sretna žena što imam takvog muškarca pored sebe. On je čovjek koji čvrsto stoji na zemlji, staložena je i smirena osoba, uvijek je spremna saslušati me, dati mi savjet i pomoći mi. To se iz privatnog preslikalo i na poslovni život. Nekad imamo različite ideje, nekad se znamo porječkati, nekad se svađamo, ali na kraju uvijek ostane ljubav, razumijevanje i ono najbitnije – poštovanje", otkrila je pjevačica.

