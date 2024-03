Pjevačica Indira Levak (50) u petak je zabavila publiku na otvorenju studija dizajnerskog namještaja u zagrebačkom Family mallu. Osim glazbom, Indira se bavi i dizajniranjem namještaja sa suprugom Miroslavom Levakom i poslovnim partnerom Denijem Oreškim, koliko joj to dopušta glazbena karijera i mnogobrojni koncerti.

Kako im je u braku, što misli o Baby Lasagni i kako joj je došla ideja za dizajniranje namještaja, pjevačica je otkrila za Net.hr.

"Moj suprug je čovjek koji je oduvijek bio vješt s rukama. Još je 2005. godine pokrenuo proizvodnju sprava za vježbanje koje su doživjele izniman uspjeh, a zapravo priča IL LEORA – namještaja po mjeri je počela iz moje želje za jednim dizajnerskim komadom koji mi je zapeo za oko, no u tom trenutku ga nismo mogli nabaviti. Tada mi je Miro rekao 'budem ti ja napravio sličnu garnituru' i nakon nekoliko dana u radionici nastao je moj željeni komad dizajnerskog namještaja, još bolji od onoga što sam ja prvotno željela. Naravno, da ne pričamo o tome koliko je to kvalitetniji komad namještaja s obzirom na to da je rađen po mjeri i da je u konačnici rađen s ljubavi zbog čega je neprocjenjiv", ispričala nam je Indira.

Otkrila tajnu uspješnog braka

Indira i njezin suprug su se nedavno preselili te uređuju interijer u novom domu.

"Naš dom izgleda tako da ja imam viziju koju Miro izmijeni, onda se malo posvađamo pa gledamo film na kauču i promatramo koliko smo zapravo zadovoljni s interijerom u našem domu. Nedavno smo se preselili tako da još uvijek neke dijelove stana slažemo, izrađujemo namještaj, igramo se s idejama, ali nigdje nam se ne žuri", rekla nam je pjevačica.

O suprugu Miroslavu ima samo riječi hvale, a kako kaže, i u poslovnom i u privatnom životu sasvim dobro zajedno funkcioniraju.

"Znate kako se kaže – tajna uspješnog braka je da je žena uvijek u pravu (smijeh). Šalim se. Miro i ja ove godine slavimo desetu godišnjicu braka i mogu reći kako sam jedna doista sretna žena što imam takvog muškarca pored sebe. On je čovjek koji čvrsto stoji na zemlji, staložena je i smirena osoba, uvijek je spremna saslušati me, dati mi savjet i pomoći mi. To se iz privatnog preslikalo i na poslovni život. Nekad imamo različite ideje, nekad se znamo porječkati, nekad se svađamo, ali na kraju uvijek ostane ljubav, razumijevanje i ono najbitnije – poštovanje", otkrila je pjevačica.

Suprug ju je osvojio energijom.

"Nije lako nositi se s mojom ženskom snagom i energijom i sigurna sam da to ne može svaki muškarac. Moj suprug Miro je od našeg prvog spoja (na koji je kasnio sedam sati – tek toliko kada kažu da su zvijezde te koje kasne) (smijeh) parirao meni po energiji. On je snažan i dominantan muškarac koji vodi glavnu riječ u našoj kući, velika mi je potpora i istovremeno sigurna luka i zbog toga sam mu beskrajno zahvalna", ispričala je Indira.

Podržava Baby Lasagnu

Miroslav redovito trenira u teretani, dok su za pjevačicu treninzi najčešće koncerti.

"Vidite kako Miro izgleda tako da on je sigurno čovjek koji svakodnevno trenira (smijeh) i koji me tjera da ja isto treniram, što se ne dogodi tako često. Meni su treninzi moji koncerti – ipak trebam pjevati na pozornici po dva/tri sata, a u slobodno vrijeme koje baš i nemam se pokušavam odmoriti i skupiti energije za sljedeći nastup", priznala je.

Indira podržava pjevača Baby Lasagnu (28) koji će nas s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim' predstavljati na Eurosongu u svibnju u Švedskoj.

"Podržavam mlade autore i pjevače i drago mi je da se pojavilo jedno novo lice na našoj glazbenoj sceni. Pjesma je svakako energična i vjerujem kako je već sad dobila mnogo pažnje od ljubitelja Eurosonga diljem svijeta. Možemo primijetiti kako je ta neka kombinacija rocka/heavy metala/punka popularna zadnjih godina, od kad je Maneskin odnio pobjedu tako da moju podršku Baby Lasagna svakako ima", zaključila je.

