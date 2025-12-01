Pjevačica Ellie Goulding otkrila trudnički trbuščić na crvenom tepihu

Britanska pop zvijezda Ellie Goulding (38) potvrdila je sretne vijesti na najglamurozniji mogući način. Pjevačica očekuje svoje drugo dijete, a novost je podijelila sa svijetom prošetavši crvenim tepihom na dodjeli nagrada Fashion Awards 2025. u Londonu. Ovo će biti njezino prvo dijete s partnerom Beauom Minniearom, s kojim je u vezi od sredine 2024. godine.

Umjesto službenog priopćenja za medije ili objave na društvenim mrežama, pjevačica je pustila da njezin stajling govori sam za sebe, ponosno ističući zaobljeni trbuščić pred okupljenim fotografima i kolegama iz industrije.

Odvažan modni odabir za veliku objavu

Za ovu posebnu prigodu, autorica hita "Love Me Like You Do" odabrala je kombinaciju koja odiše rokerskim šikom, ali i elegancijom. Nosila je crni crop top koji je završavao točno iznad trbuha, čime je nedvosmisleno potvrdila trudnoću. Preko toga je prebacila dugu kožnu jaknu koju je ostavila otkopčanom kako bi trbuščić bio u prvom planu.

Cjelokupni izgled upotpunila je crnim kratkim hlačama niskog struka i elegantnim crnim potpeticama, dok je lice sakrila iza tamnih sunčanih naočala, dodajući dozu misterioznosti svom izgledu. Njezin osmijeh i samopouzdanje dok je pozirala kamerama jasno su dali do znanja koliko uživa u ovom novom poglavlju života.

Foto: Ian West, Pa Images/alamy/profimedia

Nova ljubav s mlađim glumcem

Otac djeteta je 28-godišnji glumac Beau Minniear, s kojim je Ellie u sretnoj vezi posljednjih šest mjeseci. Iako je par isprva držao svoju vezu daleko od očiju javnosti, glasine o njihovoj romansi počele su kružiti još u srpnju 2024. godine. Par je tada viđen na romantičnom odmoru u Italiji, a izvori bliski paru tvrde da su nerazdvojni.

Njihova veza postala je javna stvar u rujnu, kada su zajedno prisustvovali jednom događanju u Londonu. Kemija između njih dvoje nije prošla nezamijećeno, a Ellie je čak angažirala Beaua kao glavnog glumca u svom spotu za pjesmu "Destiny". U videu, koji su mnogi opisali kao njezin najprovokativniji do sada, par izmjenjuje nježnosti, a scene u krevetu samo su dodatno potaknule priče o njihovoj snažnoj povezanosti.

Izvor za strane medije otkrio je kako je Beau "pravi romantičar" te da je Ellie iznimno sretna uz njega. Čini se da je nakon turbulentnog razdoblja na privatnom planu, pjevačica pronašla mir i stabilnost uz deset godina mlađeg partnera koji dijeli njezine interese prema umjetnosti i zdravom načinu života.

Foto: Youtube/planet/profimedia

Razvod i novo poglavlje

Vijest o drugoj trudnoći dolazi manje od godinu dana nakon što je Ellie službeno objavila razvod od trgovca umjetninama Caspara Joplinga. Par se vjenčao 2019. godine u katedrali u Yorku na ceremoniji kojoj su prisustvovale brojne zvijezde i članovi kraljevske obitelji. Međutim, u veljači 2024., nakon četiri i pol godine braka, objavili su da se rastaju.

Jopling je također potvrdio vijest, naglasivši kako im je prioritet dobrobit njihovog sina Arthura. "Ellie i ja ostajemo najbliži prijatelji i, što je najvažnije, suroditelji najboljem klincu na svijetu", napisao je tada. Bivši supružnici ostali su dosljedni svojoj odluci da privatnost sina drže podalje od medija, pa Ellie rijetko objavljuje fotografije četverogodišnjeg Arthura, a kada to i učini, njegovo lice je uglavnom skriveno.

Pjevačica, koja je jedna od najuspješnijih britanskih glazbenica 21. stoljeća s više od 43 milijarde streamova, ne planira usporiti tempo unatoč trudnoći. Nedavno je izjavila kako intenzivno radi na novoj glazbi koja je inspirirana njezinim životnim promjenama, promatranjima i povezanosti s prirodom. Pjesma "Destiny" samo je uvod u ono što slijedi, a Ellie ističe kako joj je stvaranje glazbe u ovom razdoblju poslužilo kao oblik katarze i osnaživanja.

