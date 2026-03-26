Objavljuje idilične snimke, prate ga poznati, a svi žele znati tko je user3266363816019?

Kratki, naizgled nasumični video koji prikazuje intiman razgovor između dvoje poznatih osoba postao je predmetom intenzivnih rasprava na TikToku. Objavljen na anonimnom profilu pod nadimkom "user3266363816019", isječak je u kratkom roku prikupio više od milijun pregleda, no pravi razlog njegove popularnosti leži u misteriji koja okružuje sam profil - prati ga jedna od najvećih K-pop grupa na svijetu, TWICE.

Ovaj korisnik učestalo snima događaje na kojima se pojavljuju slavne osobe iz Hollywooda i objavljuje idilične kadrove života na visokoj nozi. Najnovija snimka prikazuje američku glumicu Keke Palmer (32) i internetsku zvijezdu Quen Blackwell (25) u živahnom razgovoru. Snimljen u slabo osvijetljenom prostoru s dominantnim crvenim svjetlima, video odaje dojam ekskluzivnog događaja, poput zabave nakon dodjele nagrada. Kontekstualni tragovi upućuju na to da je snimka nastala nedugo nakon 98. dodjele Oscara, održane 15. ožujka 2026. godine, a poznato je da su obje zvijezde prisustvovale prestižnoj zabavi časopisa Vanity Fair, čija se atmosfera podudara s onom u videu.

Digitalna misterija koju prate milijuni

Ipak, središnja točka interesa nije sam sadržaj videa, već misteriozni autor koji stoji iza profila. Korisničko ime, sastavljeno od niza brojeva, ne otkriva ništa o identitetu osobe, no jedna činjenica je pokrenula globalnu lavinu nagađanja: profil prati službeni račun popularne južnokorejske grupe TWICE. Za njihove obožavatelje, poznate kao ONCE, ovo je bio dovoljan signal da se radi o nekome tko je usko povezan s industrijom zabave.

Sekcija za komentare postala je epicentar istrage. Pitanja poput "Tko si ti?" i "Zašto te TWICE prati?" pojavljuju se na engleskom, španjolskom i japanskom jeziku, dok fanovi iz cijelog svijeta pokušavaju riješiti zagonetku. Neki nagađaju da se radi o članu njihovog tima, bliskom prijatelju ili čak nekoj drugoj slavnoj osobi koja želi ostati anonimna. Upravo je ta neizvjesnost pretvorila profil u digitalni fenomen, gdje svaki novi video služi kao potencijalni trag. Video s Palmer i Blackwell, koji je prikupio preko 278.000 lajkova, samo je dolio ulje na vatru, potvrđujući da vlasnik profila ima pristup ekskluzivnim događajima i poznatim osobama.

Ono što je posebno privuklo gledatelje jest suptilan, filmski stil snimanja - sirov, nefiltriran i autentičan. U eri visoko producirane i često sponzorirane sadržajne produkcije, ovakvi iskreni trenuci postaju rijetkost. Jedan od komentara s više od 17 tisuća lajkova najbolje sažima osjećaj publike: "Ovakav medijski stil liječi TikTok". Umjesto isceniranih poziranja, video nudi rijedak uvid u stvarni, prijateljski odnos između Palmer i Blackwell, koje su poznate po dugogodišnjoj suradnji i prijateljstvu.

Dok video nastavlja kružiti platformom, on služi kao savršen primjer kako misterija i autentičnost mogu stvoriti viralni hit. Tko god da je vlasnik profila, uspio je stvoriti nešto što publika očito želi: nefiltriran pogled iza kulisa, začinjen dozom intrige koja tjera milijune da se pitaju što slijedi.