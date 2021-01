PJEVAČICA DUA LIPA KOMENTIRALA NAGRAĐIVANI FILM O SREBRENICI: ‘Ova snažna priča me je rasplakala…’

‘Apsolutno je morate pogledati, to je bosanski prijedlog za Oscara i Zlatni globus’, napisala je pjevačica na svom Instagram Storyju

Slavna pjevačica kosovskih korijena Dua Lipa na Instagramu se osvrnula na film o Srebrenici ‘Quo Vadis, Aida?’ redateljice Jasmile Žbanić.

“Vrlo emotivna priča u kojoj se govori o genocidu u Srebrenici. Ova snažna priča me je rasplakala i natjerala me da se prisjetim svih srceparajućih priča koje sam čula o tome kada sam odrastala. Apsolutno je morate pogledati, to je bosanski prijedlog za Oscara i Zlatni globus”, napisala je pjevačica na svom Storyju.

Dua Lipa je intervjuu za novi broj časopisa Rolling Stones progovorila o svojim korijenima, odnosno o djedovima koji su bili povjesničari.

“Moj djed s očeve strane zapisivao je svaki detalj. Kada je nastupila okupacija, srpske snage od njega su zahtjevale novo pisanje povijesti. On je to odbio i zbog toga je dobio otkaz. Zbog svega toga zalažem za sve u što osobno vjerujem”, rekla je u intevjuu.