Pjevačica Bejbe o prvom albumu: 'Princess Pop je oda ženskoj energiji uz nostalgiju za 2012.'

Nakon niza uspješnih singlova i upečatljivog vizualnog identiteta, Lucija Polić Bejbe predstavila je svoj prvi album „Princess Pop“ - žarko rozi, nostalgični i iskreno ženski projekt koji spaja pop energiju s osebujnim stilom i emocijom. U razgovoru nam je otkrila kako je album nastao, tko su joj glazbeni suradnici, zašto ne želi odustati od roze kose i kako se nosi s tremom prije nastupa.

Nedavno ste objavili svoj prvi album Princess Pop, kako ste se odlučili da će baš to biti ime albuma?

Bila mi je zanimljiva igra s riječima koje su ženstvene i karakteriziraju zvuk koji se provlači kroz album, tako taj “princess” po meni naglašava da je riječ o ženskoj energiji. Kod dizajniranja covera sam odmah to i povezala s rozom bojom kako sam i zamišljala, i sve je s tim lagano sjelo na svoje.

Koliko dugo ste radili na albumu i kako ste znali da je gotov i spreman za objavu?

Oko osam mjeseci, htjela sam da izađe nekad tijekom ljeta tako da smo imali neki okviran rok za dovršavanje svega od početka.

Foto: Privatna Arhiva

Na albumu se nalazi nekoliko kolaboracija, Goca R.I.P., Lokki, Baks, suze od luka, kako je došlo do ovih suradnji i imate li među njima favorita?

Sa svima se družim u privatnom životu pa sam nekako s vremenom dok sam radila na albumu osjetila koga čujem na kojoj pjesmi i eto, svi su bili za i drago mi je da sam imala priliku raditi sa svima njima. Favorit mi je Luka i uvijek mi je posebno drago raditi na bilo čemu s njime.

Imate li najdraži stih kojeg ste napisali?

Više gledam na tekst pjesme u cjelini, od svih na albumu mi je najdraži tekst za pjesmu “GARD” s Lukom.

Kome prvo pustite pjesmu dok je još u fazi stvaranja?

Sestri Anđeli, best friendu Miji, u zadnje vrijeme Anji, Luki i Matei isto (:

Foto: Privatna Arhiva

Kako volite provoditi slobodno vrijeme, gdje najčešće izlazite?

U slobodno vrijeme se družim s prijateljima najčešće kod nekoga doma, idem u studio, radim nešto kreativno, ponekad se samo dosađujem doma kad trebam puniti socijalnu bateriju. Rijetko izlazim, ako jesam najvjerojatnije sam na piću ili na koncertu nekome od kolega artista.

Vaš stil i boja kose su veoma prepoznatljivi, tko ili što Vam je modna inspiracija?

Roza mi je najdraža boja pa se tranzicija u tu boju kose dogodila jako prirodno. Nemam isključivo nekoga koga uzimam za modnu inspiraciju, većinom nosim ono u čemu se osjećam najugodnije u određenom periodu. Za ovaj album sam bila inspirirana 2012. i modom iz te godine pa i malo ranije/kasnije.

Foto: Privatna Arhiva

Kako održavate tako vividno rozu boju kose i jeste li razmišljali o farbanju u neku drugu žarku boju?

Nisam još razmišljala o drugoj boji i mislim da će mi se biti teško odvojiti od ove; održavam je tako što ju perem s rozim šamponom tu i tamo pa boja sporije blijedi.

Foto: Privatna Arhiva

Kako izgledaju Vaše pripreme za nastup i kako se suočavate s nervozom pred nastup?

Nemam neke pripreme, odradim tonsku probu pa me već to smiri kada sve namjestimo. Upjevavam se i hodam u krug da se smirim, nekad pomogne nekad ne! Ali to sve nestane čim izađem na stage.

Čime biste se bavili da se ne bavite glazbom?

Radila bi u struci kao grafički dizajner ili bi radila bilo što kreativno u području umjetnosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Gotova je istrage nesreće podmornice Titan, a Italija ima najdugovječniju baristicu