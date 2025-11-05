Pjevačica Bejbe o prvom albumu: 'Princess Pop je oda ženskoj energiji uz nostalgiju za 2012.'
Roza kosa, girl power i pop nostalgija - Bejbe nas uvodi u svoj Princess Pop svijet
Nakon niza uspješnih singlova i upečatljivog vizualnog identiteta, Lucija Polić Bejbe predstavila je svoj prvi album „Princess Pop“ - žarko rozi, nostalgični i iskreno ženski projekt koji spaja pop energiju s osebujnim stilom i emocijom. U razgovoru nam je otkrila kako je album nastao, tko su joj glazbeni suradnici, zašto ne želi odustati od roze kose i kako se nosi s tremom prije nastupa.
Nedavno ste objavili svoj prvi album Princess Pop, kako ste se odlučili da će baš to biti ime albuma?
Bila mi je zanimljiva igra s riječima koje su ženstvene i karakteriziraju zvuk koji se provlači kroz album, tako taj “princess” po meni naglašava da je riječ o ženskoj energiji. Kod dizajniranja covera sam odmah to i povezala s rozom bojom kako sam i zamišljala, i sve je s tim lagano sjelo na svoje.
Koliko dugo ste radili na albumu i kako ste znali da je gotov i spreman za objavu?
Oko osam mjeseci, htjela sam da izađe nekad tijekom ljeta tako da smo imali neki okviran rok za dovršavanje svega od početka.
Na albumu se nalazi nekoliko kolaboracija, Goca R.I.P., Lokki, Baks, suze od luka, kako je došlo do ovih suradnji i imate li među njima favorita?
Sa svima se družim u privatnom životu pa sam nekako s vremenom dok sam radila na albumu osjetila koga čujem na kojoj pjesmi i eto, svi su bili za i drago mi je da sam imala priliku raditi sa svima njima. Favorit mi je Luka i uvijek mi je posebno drago raditi na bilo čemu s njime.
Imate li najdraži stih kojeg ste napisali?
Više gledam na tekst pjesme u cjelini, od svih na albumu mi je najdraži tekst za pjesmu “GARD” s Lukom.
Kome prvo pustite pjesmu dok je još u fazi stvaranja?
Sestri Anđeli, best friendu Miji, u zadnje vrijeme Anji, Luki i Matei isto (:
Kako volite provoditi slobodno vrijeme, gdje najčešće izlazite?
U slobodno vrijeme se družim s prijateljima najčešće kod nekoga doma, idem u studio, radim nešto kreativno, ponekad se samo dosađujem doma kad trebam puniti socijalnu bateriju. Rijetko izlazim, ako jesam najvjerojatnije sam na piću ili na koncertu nekome od kolega artista.
Vaš stil i boja kose su veoma prepoznatljivi, tko ili što Vam je modna inspiracija?
Roza mi je najdraža boja pa se tranzicija u tu boju kose dogodila jako prirodno. Nemam isključivo nekoga koga uzimam za modnu inspiraciju, većinom nosim ono u čemu se osjećam najugodnije u određenom periodu. Za ovaj album sam bila inspirirana 2012. i modom iz te godine pa i malo ranije/kasnije.
Kako održavate tako vividno rozu boju kose i jeste li razmišljali o farbanju u neku drugu žarku boju?
Nisam još razmišljala o drugoj boji i mislim da će mi se biti teško odvojiti od ove; održavam je tako što ju perem s rozim šamponom tu i tamo pa boja sporije blijedi.
Kako izgledaju Vaše pripreme za nastup i kako se suočavate s nervozom pred nastup?
Nemam neke pripreme, odradim tonsku probu pa me već to smiri kada sve namjestimo. Upjevavam se i hodam u krug da se smirim, nekad pomogne nekad ne! Ali to sve nestane čim izađem na stage.
Čime biste se bavili da se ne bavite glazbom?
Radila bi u struci kao grafički dizajner ili bi radila bilo što kreativno u području umjetnosti.
