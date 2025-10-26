Pjevač Parnog valjka objavio fotografije s djevojkom: 'Preslatki ste vas troje...'

Nasljednik Akija Rahimovskog, frontmen Parnog valjka Igor Drvenkar, na svom je Instagram profilu podijelio nekoliko nježnih fotografija sa svojom trudnom djevojkom Norom. Uz objavu je napisao: "Jesen... Lišće... Mi...", što je izazvalo oduševljenje obožavatelja.

Mnogi su komentirali kako su preslatki zajedno, a jedna pratiteljica napisala je "Divni ste mi vas dvoje,sorry, troje...", misleći na nadolazeću prinovu.

Par je krajem kolovoza obznanio javnosti da očekuju prvo dijete, a fotografija koju su podijelili tada izazvala je lavinu čestitki prijatelja, kolega i obožavatelja. Igor je tada uz objavu napisao: "Od sada će sve pjesme imati neki novi smisao", nagovještavajući kako će buduća uloga oca utjecati na njegov glazbeni izraz.

Iako pjevač svoj privatni život pažljivo čuva podalje od očiju javnosti, poznato je da je s Norom u vezi već neko vrijeme, iako točan početak njihove veze nije poznat. Prve zajedničke fotografije objavili su početkom ove godine, a od tada više ne skrivaju svoju sreću, često dijeleći trenutke koje provode zajedno.

Drvenkar kao frontman Parnog valjka

Igor Drvenkar preuzeo je ulogu frontmena legendarne rock grupe Parni valjak, naslijedivši Akija Rahimovskog nakon njegove smrti. S bendom je snimio singl "Moja glava, moja pravila" i započeo turneju, nastavljajući bogatu glazbenu tradiciju jednog od najpoznatijih rock sastava u regiji.

