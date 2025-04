Pjevač iz 'Pravila igre' otkrio kada dolazi prinova: 'Stiže mi ono što sam priželjkivao'

Frontmen popularne hrvatske grupe "Pravila igre", Ivan Penezić (32), proživljava jedno od najljepših razdoblja u životu - sa suprugom Tinom Hocenski Penezić (31) čeka prvo dijete. Nakon što je pjevač u studenom 2023. u Osijeku izrekao sudbonosno "da" dugogodišnjoj partnerici Tini, sada s jednakim uzbuđenjem čeka novu životnu ulogu. Lijepa vijest ih je, kako kaže, ispunila neopisivom srećom, a u razgovoru za nas podijelio je prve dojmove, otkrio kako se Tina osjeća, znaju li već spol bebe i kako im je protekla prva godina braka.

Nedavno ste otkrili divnu vijest - sa suprugom Tinom Hocenski čekate prvo dijete. Čestitke! Kako ste se osjećali kad ste saznali da ćete dobiti dijete? Jeste li bili spremni ili ste se iznenadili? Možete li nam prepričati taj divan trenutak?

Hvala vam puno! To su trenuci koji ti od navale emocija ostanu u nekoj ružičastoj maglici i najbliže si levitiranju što ćeš ikada biti. Neopisivo, nerealno i slatko. Točno se sjećam jutra kad sam saznao. Dok sam još spavao, Tina mi je poslala sliku pozitivnog testa za trudnoću s porukicom ''Dobro jutro, tata''. Može li ljepše buđenje? Bili smo spremni jer smo to baš jako htjeli i priželjkivali, ali naravno da se tu doživiš jedan pozitivan šok i sreću.

Kako vam je supruga? U kojem je mjesecu trudnoće?

Tina je zmaj. Imali smo malo klasičnih mučnina početku, ali sve ostalo podnosi savršeno. Ona čuva bebu, a ja čuvam nju. Mogu vam otkriti da bebu očekujemo na jedan lijep, sunčan dan. Dakle, uskoro.

Jeste li saznali spol djeteta? Ako da, možete li nam otkriti? Ako ne, biste li više voljeli dobiti sina ili kćer?

Da! Znamo spol djeteta, ali ćemo to još malo zadržati za sebe. Meni se želja ostvarila i stiže mi ono što sam priželjkivao. Na vama je da pogađate.

Jeste odlučili kako ćete nazvati dijete?

Ime kojim ga/ju već dozivamo kad razgovaramo kroz trbuh ćemo još neko vrijeme zadržati za sebe, ali jako je slatko! Jedva čekam da vam ga otkrijemo. Odlično će pristajati i bebi i odrasloj osobi.

Primjećujete li kod svoje supruge neke uobičajene simptome trudnoće poput promjena raspoloženja ili posebnih želja za određenom hranom?

Moram priznati da nije zahtjevna trudnica i još se nijednom nisam morao probuditi u tri ujutro da odem po npr. sladoled s paradajzima, ali ima ona sreće da ja volim kuhati pa i dalje ispunjavam njene kulinarske želje, tako da se tu nije puno toga promijenilo. (smijeh) Kad nešto želi samo kaže ''Beba želi to i to'' i kako da ja onda to ne ispunim? Težimo tome da oboje jedemo zdravo, a pogotovo ona jer želimo da beba dobije sve najkvalitetnije, ali kažem i inače smo tako živjeli i samo smo nastavili prema nekom našem planu i navikama. Mama i beba su zdrave i to je najbitnije.

Jeste li počeli spremati sobu za bebu, stvari, kolica, igračke?

Ja bih rekao da smo 90 % spremni. Postoje još neke sitnice koje moramo kupiti i pripremiti, ali ne prepuštamo ništa slučaju. Puno podrške imamo i od naših obitelji i svako malo stignu neke hlačice, čarapice, bodyji i tako. Bit će toga i više nego što smo očekivali. Ali sve to je toliko slatko i mislim da treba upijati svaki trenutak dok traje.

Sa suprugom ste u braku nešto više od godinu dana. Kakva vam je bila prva godina? Što mislite, u čemu leži ključ dobrog braka?

Predivna. Puno toga nam se dogodilo na privatnom i poslovnom planu i stvarno je godina prošla, a nismo se stigli ni okrenuti. Pa iskreno, mislim da je najbitnije razumijevanje, tolerancija, podrška i kompatibilnost. Možeš nekog voljeti, ali ako niste kompatibilni, nećete daleko stići. Dugo smo mi već zajedno pa govorim iz iskustva suživota dvoje ljudi. Brak je za nas samo bio kruna onog što smo dugo godina stvarali i moram priznati da mi je sve još malo srcu draže od kad smo muž i žena. Volimo se, idemo rukom pod ruku zajedno kroz život i veselimo se svakom novom danu od kad znamo da ćemo uskoro proširiti obitelj.

