U nedavnom intervjuu ispričala je svoje iskustvo depresije povezane s krvarenjem glasnica 2017. godine, prije turneje El Dorado: "Mislio sam da će me mnoge stvari u životu postupno napustiti - ljepota, mladost, ali nikada nisam mislila da bi to mogao učiniti moj glas, jer je toliko ukorijenjen u mojoj prirodi. On je moj identitet, a ne moći pjevati bilo je neizdrživo. Nisam mogla biti pozitivna, naprotiv, bila sam vrlo pesimistična. Bilo je vrlo teško biti u mojoj blizini, a moj suprug Gerard Piqué proživio je to gore od mene. Nekih dana nisam mogla ni ustati jer sam bila depresivna. Djeca me nisu mogla gledati jer nisu znali što mi se događa", priznala je pjevačica.