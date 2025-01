Petra Meštrić otkriva: Kako lakše preživjeti mamurluk i jesu li detox čajevi prevara?

Petra Meštrić, liječnica i popularna influencerica iz Braka na prvu, otkrila je svoje najbolje savjete za povratak u formu nakon blagdanskog viška. U iskrenom razgovoru za Net.hr podijelila je praktične trikove za detox, od prehrane i fizičke aktivnosti do malih rituala koji vraćaju energiju i balans. Bez strogih dijeta i nerealnih očekivanja, Petra pokazuje kako jednostavne promjene mogu napraviti veliku razliku, a njezini savjeti oduševljavaju tisuće pratitelja.

Koji je vaš tajni recept za ‘brisanje’ blagdanskog viška?

Nema tajnog recepta. Najbolji način bi bio spriječiti nastanak viška, ali to je, realno, teško ostvarivo za većinu ljudi. Razgovarala sam s nutricionistima, fitness trenerima i psiholozima, a većina njih primjećuje 2-3 kilograma više na vagi nakon blagdana – i kod mene je tako. No, to je sasvim uobičajeno. Što se tiče “brisanja” blagdanskog viška, treba biti svjestan da nema čarobnog štapića, jer kilogrami nisu došli čarolijom već načinom prehrane i nedostatkom aktivnosti. Blagdanska hrana često je slana, masna i slatka, pa prvo što trebate je unositi dovoljno tekućine, posebno vode. Počnite dan velikom čašom vode, s limunom i đumbirom ako volite, i nastavite s tom navikom tijekom dana. Prehranu bazirajte na laganim obrocima – salatama i povrću na pari, dok međuobroci mogu biti voće. Smanjite unos ugljikohidrata i slatkiša.Ako ste se tijekom blagdana uglavnom odmarali, vrijeme je da uključite fizičku aktivnost – šetnje prirodom, brzi hod, ili jednostavno odaberite stepenice umjesto lifta. Postupno se vratite redovitim treninzima.

Što biste savjetovali onima koji žele detox, ali ne žele odustati od svojih omiljenih grickalica?

Postoji mnogo zdravijih alternativa omiljenim grickalicama. Pokušajte ih pripremiti u zdravijim verzijama – običnu brašnu zamijenite pirovim, prženje izbjegnite i odaberite pečenje u pećnici na papiru za pečenje ili pripremu u fritezi na vrući zrak. Smanjite količinu šećera ili ga zamijenite prirodnim zaslađivačima poput agavinog sirupa. Umaci (dipovi) mogu se pripremiti u light verzijama. Dobra alternativa su povrće poput krastavaca, celera ili mrkve uz domaći humus ili guacamole. Kokice su također odličan izbor ako ih pripremate kod kuće, s minimalno ulja i soli. Ne morate se u potpunosti odreći omiljenih grickalica – jednostavno smanjite porcije i balansirajte laganijim obrocima tijekom dana.

Koja je najveća greška koju ljudi rade kad pokušavaju ‘popraviti štetu’ nakon blagdana?

Najveća greška su strogi rezovi i nagle odluke koje nisu dugoročno održive. Ako mislite da ćete 1. siječnja “izbrisati” sve loše navike i postati nova osoba preko noći, razočarati će te se. Naglo ograničavanje hrane i izgladnjivanje može biti stresno i opasno. Time usporavate metabolizam jer tijelo prelazi u “modus štednje” energije. Također, iznenadna glad može rezultirati prejedanjem visokokalorične hrane. Veliki psihološki stres dolazi s osjećajem krivnje ako ne uspijemo odmah napraviti “svježi početak”. Umjesto toga, krenite postupno – vratite se u rutinu malim koracima i izgradite dugoročne zdrave navike.

Kakav je vaš stav o novogodišnjim detoks izazovima koji preplavljuju društvene mreže?

Ljudima treba podrška i motivacija, ali uz veliki oprez. Ti izazovi često donose nerealna očekivanja i usmjereni su na kratkoročne ciljeve, a ne na održive promjene. Mogu biti korisni za poticanje zdravijih navika, poput povećane fizičke aktivnosti ili bolje prehrane, ali mnogi promoviraju pretjerane i neodržive pristupe, pa čak i potencijalno štetne metode.

Što mislite o ‘detox čajevima’ koje promoviraju slavne osobe? Jesu li to samo marketinški trikovi?

Većina tih proizvoda temelji se na marketingu, a ne na znanstveno dokazanoj učinkovitosti. Naše tijelo već ima vlastiti detoksikacijski sustav – jetru, bubrege i probavni sustav. Ti čajevi često sadrže sastojke s laksativnim učinkom, koji mogu privremeno smanjiti težinu, ali to nije zdravo ni održivo rješenje. Dugotrajna uporaba može uzrokovati dehidraciju, neravnotežu elektrolita i ovisnost o laksativima. Najvažniji je dugoročno uravnotežen način života, a ne oslanjanje na skupe proizvode s upitnom učinkovitosti.

Imate li neki omiljeni detox ritual koji biste preporučili?

Topla voda s limunom i đumbirom svako jutro prije obroka jedan je od mojih malih rituala. Iako to nije čudotvorno rješenje, pomaže mi započeti dan i podsjetiti se da pijem dovoljno tekućine. Osim toga, trudim se svakodnevno prakticirati zahvalnost za ono što imam i veseliti se vlastitim uspjesima, umjesto da se opterećujem onime što još nisam ostvarila. Šetnje na svježem zraku, kvalitetna prehrana, uživanje u malim stvarima poput dobre knjige ili glazbe, te rad na boljim navikama spavanja također su dio mog detox rituala.

Tko se od slavnih, po vašem mišljenju, najbolje nosi s post-blagdanskim izazovima?

Teško mi je to procijeniti, ali znam da Jennifer Lopez često promovira uravnoteženu prehranu i umjerenost. Ona se trudi održavati zdrav odnos prema vlastitom tijelu i zdravim navikama.

Koji bi bio vaš prvi korak u detox planu za nekoga tko se malo ‘opustio’ tijekom blagdana?

Prvi korak je prestati predbacivati sebi zbog blagdanskih odluka. Prihvatite gdje se trenutno nalazite i krenite pametnije dalje. Unos vode je ključan – izbjegavajte slatka pića, alkohol i višak kofeina. Postavite realne ciljeve, primjerice, danas u jedan obrok dodajte salatu ili zamijenite masnije priloge kuhanim povrćem. Kroz tjedan postupno uvodite više domaće hrane i smanjite kupnju prerađenih proizvoda. Lagane šetnje, parkiranje dalje od odredišta ili hodanje umjesto korištenja lifta mogu biti odličan početak fizičke aktivnosti.

Kako najbolje riješiti mamurluk nakon blagdanskih zabava?

Rehidracija je ključ. Pijte puno vode i dodajte magnezij za oporavak. Domaća juha i dobar san također su odlični saveznici u borbi protiv mamurluka.

Postoji li neki ‘detox hack’ koji može odmah vidljivo popraviti izgled kože ili energije?

Instant rješenja su privlačna, ali dugoročne navike su ono što čini razliku. Međutim, nekoliko trikova može pomoći: voda s limunom, piling kože, sok od celera, unos omega-3 masnih kiselina i magnezija, te pola sata šetnje na svježem zraku može odmah poboljšati izgled i energiju.

Jesu li društvene mreže dodatni pritisak da se nakon blagdana odmah vratimo u formu?

Apsolutno da. Društvene mreže pune su poruka poput “New Year, New Me” koje stvaraju pritisak i nameću osjećaj da je promjena nužna odmah i u potpunosti. Važno je razumjeti da navike ne dolaze preko noći i da su veliki, nagli ciljevi često neodrživi. Umjesto toga, bolje je postaviti male, realne ciljeve i napredovati korak po korak. Ljudi često zaboravljaju da ono što vidimo na društvenim mrežama nije potpuna slika stvarnosti. Jedna savršena fotografija može sakriti gomilu neispeglanog rublja ili zagorjeli kolač. Slično je i s fotografijama ljudi – svjetlo, poza, odjeća i razne aplikacije igraju veliku ulogu. Zdravlje nije samo ono što vidite na vagi ili u ogledalu, već ono što se očituje u krvnoj slici, hormonalnom statusu i općem stanju organizma. Voljela bih da s tom mišlju uđemo u novu godinu.

