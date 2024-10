Petra Meštrić o gubitku kilograma: 'Moj problem je što se stalno važem'

Petra Meštrić, kandidatkinja treće sezone "Braka na prvu", prije godinu dana odlučila je promijeniti svoje životne navike. Krenula je redovito vježbati, počela se zdravije hraniti i u godinu dana izgubila čak 19 kilograma. U razgovoru za RTL.hr, progovorila je o svojoj transformaciji.

''Dosta toga sam promijenila od sociološkog eksperimenta "Brak na prvu". Naravno, sada mi je životni stil bitno drugačiji i dalje je mnogo stresa, ali ne postoji pritisak ispita i fakulteta. Naučila sam da moram prvo misliti na sebe jer ako ja nisam dobro neće ništa biti dobro'', rekla je Petra.

Foto: Instagram

Uz posao u školskoj ambulanti, Petra je uspješno uskladila treninge i ostale obveze.

''Treniram dva puta tjedno, nekad tri puta tjedno sa Stefanom Modrićem te se tada u potpunosti prepuštam. Općenito, to budu vježbe snage jer on zna da ću kardio odraditi sama, najviše smo fokusirani na donji dio tijela kako je već to kod žena popularno, a on se trudi da u tom satu treninga odradimo cijelo tijelo. Omjer gornjeg dijela naspram donjeg je otprilike 30:70, on me gleda i kontrolira… To mi pomaže jer mi baš treba ta vrsta podrške, volim reći da bude strog. Osim toga, hodam na traci uz glazbu ili video, a nekad sam i učila kako sam upisala doktorat pa i učim na traci - to su neki noviteti'', ispričala je Petra za RTL.hr.

Više se kreće

Petra izbjegava vožnju automobilom.

''Ljeti sam imala ritual da sam sa susjedom hodala po Dubravi, no sad se teško uhvatimo i zahladilo je, no voljela bih da to ostane jer mi je jako odgovaralo. Zaista pokušavam što manje koristiti auto jer sam prije bila previše vezana za njega. Na primjer menza mi je bila udaljena od stana tri minute, a ja sam išla autom makar tražila parking 10 minuta. Sada volim i dalje parkirati kada negdje idem da mogu što više proći pješke i to preporučujemo i našim pacijentima, zbog toga to u startu na sebi primjenjujem'', objasnila je.

Foto: Instagram

Osim fizičke aktivnosti, Petra je napravila promjene i u prehrani. Odlučila se na zdravije opcije i počela je kuhati kod kuće.

''Sada pazim što, kada i kako jedem. Počela sam i kuhati i nije uvijek slavno, no uvijek je jestivo - nekad više ukusno, nekad manje. Time sam uštedjela jer sam prije stalno jela vani te je to bio ogroman financijski trošak. Meni je najbitnije imati mini zdrave obroke. Mikrovalnu pećnicu sam si odnijela na posao jer kad imam zdrave obroke, ugrijem si ih i ne sagriješim'', ispričala je Petra za RTL.hr.

O prehrani

Otkrila je i što točno jede.

''Moja fora je za doručak jesti tunu i posni sir s malo integralnog tosta, nisam obožavateljica slatkog doručka. Ponekad ipak pojedem proteinski puding ili shake. Stavim običan jogurt, mjericu proteina, neku voćku - to je fino, a nije previše slatko. To su neke verzije do ručka. Za ručak na papiru za pečenje napravim meso ili ribu, a uz to neku bazičnu salatu ili brokulu kuhanu u slanoj vodi, zelenu salatu s maslinovim uljem, ciklu u tegli obožavam. Jednom tjedno ispečem i pomfrit na papiru za pečenje, često i morske plodove s pirovim brašnom ili integralnom tjesteninom. Moja prijateljica je radi i odlična je… Jedan dan napravim hobotnicu na jedan način, a drugi dan na drugi. Jedem mozzarellu i majonezu light. Moj problem je sada jedino što se stalno važem, to nije dobro, ali imam onda osjećaj da imam pod kontrolom svoju kilažu, osjećaj napretka i da vidim promjenu, iako to vidim i po odjeći, a najviše po hlačama. Sve mi je veliko, morat ću cijelu garderobu mijenjati'', objasnila je, a priznala je da pazi i na udio šećera.

Foto: Instagram

''Naravno, pazim i na udio šećera u kavi i čaju, no ništa previše radikalno. Prvo mi je bilo mučenje, no došla mi je ta neka svjesnost. Primjerice, kad su pacijenti dolazili k meni pa njima govorim nešto, a meni pod stolom otvorena čokolada i burek me čeka za ručak - malo sam se osjećala licemjerno. To je i razlog zašto ne pušim. Ljudi te neće shvatiti ozbiljno ako to ne vide na tvom primjeru. To mi je bio najveći motiv da promijenim svoje navike. Ja želim biti zdrava i fit pa onda pokazati i drugima… kad mi pacijent kaže - ja ne mogu, ja ga razumijem, ali živim to što propagiram'', zaključila je Petra za RTL.hr.

