Liječnica, influencerica i bivša natjecateljica showa "Brak na prvu" koji od sad pratimo i na platformi Voyo, Petra Meštrić na Instagramu je u opisu fotografije na kojoj nosi ljetnu haljinu sa cvjetnim motivom objavila kontroverzan stav o današnjim muškarcima.

"Često me pitaju mišljenje o muško ženskim odnosima. Ne znam je li to zato što netko smatra moje mišljenje relevantnim na tu temu ili zato što se ljudi jednostavno vole čuditi nečemu što je drugačije od njihovih svjetonazora", navodi Petra na početku svoje objave uz upozorenje da je tekst koji je napisala samo njezino mišljenje kojime ni na koga ne želi utjecati.

Najprije se osvrnula na evoluciju muškaraca od vremena kada su oni bili ti koji su prehranjivali obitelj. "Gledajući u prošlost muškarci su nekad bili lovci, oni koji su se brinuli da sve privrede za obitelj. Žene su bile nježniji spol. Problem je što su se danas te uloge zamijenile", kaže Petra.

Tvrdi da u slučajevima kada muškarci nisu u ulozi lovca, kako ne bi umrla od gladi, ulogu lovca preuzima upravo žena. "Ako žena preuzme ulogu muškarca, te ona postaje “lovac”, osoba koja donosi hranu, novac na stol, čemu onda služi taj netko drugi koji ne obavlja svoju “dužnost”? Uloge su se zamijenile, tj žena je preuzela, uz svoju i ulogu muškarca, a on…kako koji…Tako smo izmijenili tradiciju, one nekadašnje vrijednosti… Danas je žena jaka, samostalna, a muškarac? Muškarac je lijep", nastavila je u objavi.

"Da želim nešto lijepo kupila bi cvijet ili štikle, ne muškarca da mi stoji u stanu, cvijet će zauzeti manje mjesta. Što će mi lijep muškarac ako je beskoristan? Da ga gledam, pa rade ću gledati taj cvijet", zaključila je.

Objava je izazvala negodovanje brojnih pratitelja. "Sve dok žena od muškarca očekuje brak, to jest novčano i stambeno osiguranje, dotle to nije navedena žena iz opisa. Muškarac je vječni lovac čim osvoji ženu, to jest osigura je, ona njemu postane nezanimljiva, jer je smatra svojim vlasništvom i ide u lov na sljedeću", napisala je ljutita pratiteljica.

Petra se odmah nadovezala na kritiku u komentaru. "Da ali što bi zena trebala raditi i svoj i njegov posao? Onda bi se i on trebao 50 % angažirati oko kuće", odgovorila je.

Petra je spriječila daljnju raspravu na svojoj objavi te je komentare zaključala.

