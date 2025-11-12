Petra Kurtela otkrila koliko godina ima, fanovi u šoku: 'Nisam znala niti da imaš...'

Dok se mnogi hvataju za glavu oko dolaska četrdesetih, glumica Petra Kurtela svoj 43. rođendan dočekala je s prkosnim osmijehom i porukom koja je odjeknula društvenim mrežama. "Sretan mi rođendan! I da, lagali su nam. Turns out: četrdesete su nove desete!", napisala je ispod objave.

Kroz niz fotografija, Petra je sažela svoju životnu filozofiju. ''Nosim minice i soknice. Probavam nove stvari koje mi (još) ne idu i one koje mi vjerojatno nikada neće ići. Ne nosim šminku ili nosim 'hrpetinu' šminke. Potrebe svojeg tijela stavljam ispred društvenih normi. Radim gluposti i glumim kao da nema sutra. Godine su samo broj, vjernost sebi je zauvijek'', napisala je Petra.

Fotografije prikazuje glumicu u raznim izdanjima – od glamuroznog izdanja s rođendanskom kapicom, preko odvažnih modnih kombinacija, pa sve do opuštenih trenutaka u kojima isprobava nove hobije poput lončarstva i tenisa ili uživa bez imalo šminke.

Reakcije njezinih pratitelja pokazale su da je poruka pogodila brojne fanove, a čestitke i komplimenti nizali su se u komentarima. "Bravo Petra, tako i treba! P.s. Ja nisam znala da ti imaš niti 40", "Divna si i da uvijek budeš tako slobodna!", samo su neke od poruka podrške koje su joj uputili obožavatelji i kolege.

