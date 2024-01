Liječnica Petra Meštrić, poznata po sudjelovanju u RTL-ovom showu 'Brak na prvu', odgovarala je na anonimna pitanja na društvenoj mreži i otkrila kakav bi trebao biti muškarac njezinih snova. Epizode showa 'Brak na prvu' možete pogledati na platformi Voyo!

"Muškarac mi mora biti uzor i mentor. Muškarac koji je primjer onoga kakva ja želim biti za 10-15 godina. Sigurnost i stabilnost. Vođa u životu, zaštitnik i savjetnik", započela je.

"Muškarac koji zna kako razvijati moju karijeru i sa mnom postići moj puni potencijal. Muškarac koji je već u svom životu puno prošao i postigao svoj 'maksimum'. I nepopularno mišljenje 'mora biti tri puta jači od mene', e pa mora, žao mi je. To je moje mišljenje koje ne namećem nikome", zaključila je.

Petra je priznala da joj se rijetko tko svidi. Na pitanje kakav dešo treba biti da bi joj se svidio, kratko je odgovorila: "Ako postavi to pitanje onda znam da nije taj. Uglavnom, znam ga prepoznati, ali rijetko se nalaze takvi".

Mnoge je zanimalo i voli li doktorica djecu te bi li se htjela ostvariti kao majka.

"Volim djecu, ali ne bih se voljela oglašavati po tom pitanju, mnogo je dublja tematika", napisala je.

Podsjetimo, Petra u 'Braku na prvu' nije pronašla ljubav. Bila je u braku s konobarom Darijem Crnkovićem, a njihov odnos bio je prilično buran. I dok je Dario nakon showa pronašao djevojku, Splićanku Deu s kojom je počeo živjeti, Petra je nedavno otkrila ima li u njenom ljubavnom životu kakvih promjena.

"Mogla bih reći da sam nesretno zaljubljena. Nažalost, ta priča s tim čovjekom nije se ostvarila… Čovjek snuje, a Bog određuje… nije se dogodilo te nije otišlo u tom smjeru. Ja tom čovjeku želim naravno svu sreću. On je bio moja vizija idealnog muškarca. Kad bih mogla zamisliti svog idealnog muškarca - to bi bio on. I intelektualno, i karakterno i fizički na njemu ne bih mijenjala ništa… malo je bolna tema", rekla je Petra za RTL.hr.



