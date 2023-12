Petra Meštrić, kandidatkinja prethodne sezone 'Braka na prvu', napravila je prekretnicu u svom životu. Doktorica medicine za RTL.hr otkrila je da nastavlja raditi na svom obrazovanju te da je upisala doktorski studij.

"Svašta se dogodilo u prošlih godinu dana. Ne znam odakle bih počela, ali mogu reći da mi je to bila najljepša godina u životu. Ispunili su se moji dječji snovi i sve moje želje. Radim u struci, no promijenila sam mjesto gdje radim. Prije sam radila u ordinaciji opće i obiteljske medicine, a sad radim u školskoj medicini. Zadovoljna sam bila i na prošlom poslu, a jako sam zadovoljna i na ovom. Ima i još nekih sitnih novosti... moje obrazovanje ide dalje. Upisala sam poslijediplomski doktorski studij kojim ću se baviti iduće tri godine, uz posao. To je jednostavno korak dalje u mojoj karijeri", otkrila je Petra, koja je upisala doktorski studij upisala na Prehrambeno-biotehnološkom fakultet, smjer nutricionizam.

I sama je imala problema s prehranom

"U posljednje vrijeme me to počelo zanimati, samim time što sam i sama imala problema s prehranom i uopće to ne skrivam. Također, smatram da su naši pacijenti nedovoljno educirani u pogledu zdrave prehrane. Mislim da kao liječnica mogu uvelike doprinijeti u edukaciji pacijenata", rekla je Petra te se pohvalila da je smršavjela.

"Ne držim se više toliko strogo samog režima i dopuštam si poneke cheat mealove i slično. Ali redovito treniram u teretani – 2 do 3 puta tjedno odnosno koliko stignem. Iako jesam smršavila, nadam se da ću se sada i utegnuti", kaže atraktivna liječnica.

Ljubavni život

Petra u showu nije pronašla ljubav. Bila je u braku s konobarom Darijem Crnkovićem, a njhov odnos bio je prilično buran. I dok je Dario nakon showa pronašao djevojku, Splićanku Deu s kojom je počeo živjeti, Petra je otkrila ima li u njenom ljubavnom životu kakvih promjena.

"Mogla bih reći da sam nesretno zaljubljena. Nažalost, ta priča s tim čovjekom nije se ostvarila... Čovjek snuje, a Bog određuje... nije se dogodilo te nije otišlo u tom smjeru. Ja tom čovjeku želim naravno svu sreću. On je bio moja vizija idealnog muškarca. Kad bih mogla zamisliti svog idealnog muškarca - to bi bio on. I intelektualno, i karakterno i fizički na njemu ne bih mijenjala ništa... malo je bolna tema", rekla je Petra.

Otkrila je i što si želi u novoj godini.

"U 2024. godini želim samo nastaviti ovim tempom, želim napredovati u svojoj karijeru, želi se ispuniti u svim područjima, dakle razviti karijeru u svim područjima. Isto tako želim biti sretna i ispunjena osoba. Želim si naravno zdravlje, kako sebi tako i meni bliskom ljudima, a posebice mojoj obitelji", rekla je Petra za RTL.hr te dodala: "Ljubav mi nije trenutno u planu. Zapravo, ljubav nikad ne možemo predvidjeti iako je ljubav uvijek dobrodošla i čovjek nije stvoren da bude sam. Veselim se ljubavi ako ona dođe, ali ne očekujem ništa", rekla je Petra.

