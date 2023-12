Doktorica Petra Meštrić, svima dobro poznata po sudjelovanju u RTL-ovom showu 'Brak na prvu', nedavno se prisjetila neugodne situacije i detalje podijelila na društvenoj mreži.

Foto: Privatna arhiva Foto: Privatna arhiva

Petra je objavila video u kojem se šeće zagrebačkim Oktogonom u sivoj bundi i crnim štiklama, a u rukama je držala torbicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nazvao me sponzorušom muškarac koji nema dva centa u džepu. Pa brate, čega se ti bojiš? Ti si siguran", napisala je Petra.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Neću prestati snimati ovakve videe dok muškarci ne prestanu zvati žene pogrdnim imenima. Žene s kojima nemaju nikakve veze. Rekla sam što sam rekla", dodala je.

U komentarima su se nizale riječi podrške za liječnicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad ti ne mogu prodati glupe priče, onda krenu s uvredama. Tebi osobno teško da će oprostiti što si lijepa i pametna. Uz to i sretna. Ne opraštaju to i ne mogu podnijeti takvo što", glasio je jedna komentar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

"Ma ti si kraljica. Ako se udaš i kući se brineš o djeci onda si lijena i mužu na grbači. Kad radiš opet ne valja. Svijet pun sponzora a žene opet rade čudo", dodala je druga korisnica društvene mreže.

"Ne zamaraj se prolaznicima u svom životu. Samo naprijed kolegice i vjetar u leđa", "Sve smo mi sponzoruše za one koji nas ne mogu imati", "Lijepa ,pametna i dobra! Ljudi su ljubomorni", nizali su se komentari.

Foto: Instagram Foto: Instagram Petra Meštrić

Podsjetimo, Petra je izgradila uspješnu karijeru, a u rujnu za RTL.hr priznala kako u ljubavi nema baš sreće.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja kažem da mi u životu ide sve osim ljubavi. Ali što mogu kad je tako. No, ne žalim se, vjerujem da bi mnogo ljudi bilo sretno da su u mojoj poziciji.Što se tiče simpatije, moram vas razočarati, nema ništa s tim i sad već mogu reći da je to bila platonska zaljubljenost u čovjeka koji je, po mom mišljenju, bio neki moj ideal muškarca. Možda jednostavno ne znam s muškarcima, bar ne s onim koji mi se zaista sviđa. Moj problem je u tome što, kad mi se netko sviđa ja se potpuno pogubim. Postanem glupava", priznala je.

Petri je u 'Braku na prvu' njezin "partner" Dario Crnković kritizirao izgled te poručio da je previše 'umjetna' i da joj je novac bitan. "Ona bi muškarca koji će joj ostaviti karticu da ona može u shopping", rekao je ranije.

U listopadu je podijelila fotku iz mlađih dana, kada se još nije podrgnula estetskim korekcijama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Našla sam sliku kako sam izgledala sa 16-17 godina, prije korekcija i prije Photoshopa. Za sve one koji mi stalno postavljaju to pitanje. Iskreno, ne mislim da mi je trebalo ni jedno ni drugo, ali koristim jer je to moj izbor. P.S. Tad mi nije trebao Photoshop", napisala je Petra.

POGLEDAJTE VIDEO: Dario i Petra više nisu u dobrim odnosima: 'Najviše me smeta njezina neprirodnost, sva je u nekoj plastici, nju to muči'