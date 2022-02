Pjevač Petar Grašo (48) i bivši košarkaš Dino Rađa (54) od devedesetih su veliki prijatelji, davne 1997. otpjevali su duet za hit "Nisan više ja sa njon".

Lete godine...

Ovaj osebujni duo je hitom "Nisan više ja sa njon" htio obilježiti novi početak. Naime, u to vrijeme Rađa se rastajao od svoje prve supruge Željane, a pošto je Grašo uvijek bio njegov dobar prijatelj, glazbenik mu je ponudio suradnju na ovoj bezvremenskoj pjesmi koja je označila novi ljubavni početak za košarkaša.

Prošle se godine Rađa na svom Instagramu sjetio legendarnog dueta pa je podijelio svoju nostalgiju s mnogim pratiteljima. "Stvaranje povijesti. Moj mlađi brat i ja u stvaranju Nisan više ja sa njon. Prvi i zadnji izlet u pjevačke vode", napisao je onda Rađa ispod fotografije s Grašom.

"Bio i ostao hit", "Meni je ta pjesma ludilo", "Kakav duo", samo su neki od komentara ispod ove legendarne fotografije slavnog dua.

Grašo i Rađa su godinama veliki prijatelji, košarkaš je nekoliko puta znao nastupiti s Grašom kao popratni gitarist pjevačevog benda te s drugim glazbenicima.

Osim prijateljstva veže ih i kumstvo

Poznato je da je 2001. Petar Grašo bio kum na vjenčanju Dina Rađe i njegove supruge Viktorije, a 21 godinu nakon toga mijenjaju uloge. Naime, Gloria saznaje da će glazbeniku vjenčani kum biti njegov najbolji prijatelj Dino Rađa, koji se na Instagramu prisjetio svog vjenčanja na jahti. Viktoriji je kuma bila Marija Batarelo, a Dinu Grašo.

2018. umirovljeni košarkaš gostovao je emisiji Aleksandra Stankovića, "Nedjeljom u 2" te se prisjetio glasina o klinču između njega i Graše.

"Capo, Sobin, Mosor i ja smo se vraćali s nekih riba. On je išao namjestiti sidro, a mi smo se dogovorili da ćemo ga baciti u more. On se uhvatio za neku šipku i nismo uspjeli, bio je žilav. Ja sam ga upoznao kao košarkaškog suca, nije bio neki sudac, a ni neki novinar, ali je bio 'čovik i po'. Bio je netko s kim provedeš vrijeme i uživaš u tome. On i Zoran Grašo, to su ljudi koji te oplemene'', ispričao je Dino tada u emisiji.

Rađa je još dodao da, kada je u medijima izašlo da su on i Grašo uhvaćeni u vrućem zagrljaju, njegova supruga Viktorija nije mogla doći sebi, navodno se toliko smijala da joj je pukao vodenjak. "Mosor je proširio cijelu tu priču", rekao je. Poznati novinar i Rađa bili su veoma bliski, što potvrđuje i činjenica da je upravo košarkašu napisao biografiju "Moj galebe".