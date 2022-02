Pjevač Petar Grašo (48) mudro šuti kada je u pitanju vjenčanje njega i Hane Huljić (31), ali su informacije o tome tko će mu biti kum procurile u javnost. Najvažniji dan ovog para opako se bliži, ostala su dva tjedna do slavnog vjenčanja ovog tajanstvenog dvojca.

Kum će mu biti dugogodišnji prijatelj

Hana je trudna četiri mjeseca sa slavnim glazbenikom čiji misterij kumstva je riješen. Gloria saznaje da će Petru Graši vjenčani kum biti Dino Rađa (54). Poznato je i to da je Grašo Rađi bio "svjedok" na vjenčanju 2001. s Viktorijom. Ovo prijateljstvo između poznatog košarkaša i glazbenika započelo je navodno tijekom devedesetih kada je Rađa bio redoviti gost u restoranu Grašina oca.

Da je njihovo prijateljstvo itekako jako, dokazuje i njihov duet na pjesmi "Nisan više ja sa njon", kojim je Rađa htio svima pokazati da je riješio sve s bivšom suprugom Željanom te da započinje novi život s Viktorijom.

'Uvijek sam jako puno šutio'

Tajanstveni Grašo je nedavno za Story.hr ispričao kako provodi vrijeme s budućom suprugom Hanom.

"Uvijek sam jako puno šutio, a o meni se jako puno pisalo. Ostat ću dosljedan tome. Potpuno to poštujem i nisam niti malo ljutit te razumijem medije koji se povode isključivo i samo jednom stvari - brojem klikova na određeni članak. I to je za mene normalno, to su pravila igre", rekao je Grašo.

"Zauvijek ću ostati vjeran sebi, a to je da ću svoj privatan život decentno čuvati, truditi se ne gnjaviti publiku njime, ali ću jednako tako poštovati medije i s njima se nikada neću svađati jer su im neke stvari zanimljive", zaključio je Grašo te dodao da se on i Hana trude distancirati od svega i biti normalni ljudi.

Najbolja prijateljica Hane Huljić, Domenica Žuvela (29), na svom je Instagram Storyju objavila fotografiju s budućom majkom te napisala: "Podne s kumicom", čime je potvrdila glasine o kumstvu.

O svom budućem unuku ili unuci oglasio se Tonči Huljić (60) koji je za Story.hr ispričao da cijela obitelj živi normalnim životom te da se raduju prinovi, a na to se nadovezala i njegova supruga Vjekoslava (58).

"To je nešto predivno. Još moram malo doći k sebi. To je kada vam život ostavlja zamotane darove s mašnama i svako malo pronađete paket, otvorite ga i pronađete takvo nekakvo iznenađenje. Ovo je bilo najljepše iznenađenje", rekla je buduća baka.