Prvi put nakon dvije godine, napunit će se i zagrebačka Arena. I to dva dana zaredom, a za sve je "kriv" Petar Grašo, gost sinoćnjeg RTL Direkta.

''Nakon 2 godine dvoranske tišine konačno se izgleda vraćamo u to staro normalno. Dvije Arene su rasprodane. Prva kompletno, za drugu koja je na moj rođendan, ima još nešto karata. Treća splitska. Dakle prva tri koncerta u Hrvatskoj koja se događaju u nekim normalnim uvjetima, nadamo se da će nam to donijeti mjere idući tjedan'', rekao je Grašo i istaknuo kako se nada da na koncertima neće biti potrebne maske, te da će vladati gužva i atmosfera kakvoj se svi nadaju. Kaže kako nije na njemu da o tome odlučuje, a već su prije odgodili koncert koji se trebao održati 26. veljače.

''Otvorene su neke susjedne zemlje koje su bile dosta radikalnije od nas, tako da vjerujem. Sutra imamo koncert u Kopru, u rasprodanoj dvorani. U Kopru sam prije dvije godine trebalo zatvoriti sezonu. Uputili smo se na koncert i onda smo čuli na vijestima da je Stožer donio odluku da je gotovo'', ispričao je Grašo.

Otkrio je i kako se osjeća ususret koncertima u rasprodanoj Areni.

"Ja vam imam jedan talent ili deformaciju da jednako uživam pjevati ispred 300 ili 15.000 ljudi. Više se radujem samoj toj činjenici da je to uopće moguće. Osjećam potrebu i dužnost prema ljudima koji su u doba korone kupili karte", rekao je i najavio grandioznu scenu.

Osvrnuo se i na stanje hrvatske glazbene scene u doba pandemije.

''Ja imam privilegiju da sam u kategoriji izvođača koji su se lakše nosili s kriznim situacijama, ali postoji veliki krug ljudi koji je vezan uz zabavnu industriju koji su potpuno ostali na čistini. I nije se napravilo puno. Jednako vrijedi život i u tom sektoru, kao i u nekom drugom u kojem se pomagao malo više. Mogu samo reći 'ne ponovilo se'', naglasio je.

Osvrnuo se i na aktualnu situaciju u Ukrajini, komentirajući kako su se ljudi s ovih prostora nadali da će cijeli rat biti samo tri slova o kojima će se čitat u udžbenicima povijesti.

''Osjeća se vrlo velika paralela s 1991. i sve što možemo napraviti je pomoći. Svatko može pomoći u svojoj domeni maksimalno'', istaknuo je pjevač.

Dakako, neizostavna je tema bila i njegovo vjenčanje s Hanom Huljić, koje je u brojnim medijima nazvano "vjenčanjem godine".

''Ako postoji dvoje ljudi koji manje žele biti eksponirani van svog posla, onda smo to Hana i ja. Mediji su samo radili svoj posao, ne dodvoravam se. Razgovarao sam s novinarima prijateljima, rekao sam 'Ljudi čemu više?' i oni su mi rekli da naša vijest ima najviše klikova. Stvorio je nekakav hype. Ja sam u šali rekao kad je meni ovako puna kapa, mogu misliti šta je drugim ljudima. Većina ljudi shvaća da to apsolutno nije naša namjera. Mediji su pisali korektno'', rekao je skromno.

Grašo otkriva kako je bilo toliko zaprepašten vidjevši sve medije koji su došli vidjeti njihovo vjenčanje da je mislio da se radi o pranku.

''Mi smo bili dvoje ljudi koji se htjeli vjenčati u krugu prijatelja. Napravili smo malu grešku. Što smo se više zatvarali, to smo više ili opkoljeni. Meni je bilo važno da bude važniji ton, nego slika. U jednom trenu kad smo došli ispred crkve, a bili smo primorani doći s autom, ja sam zamišljao da će to biti za ruku kroz grad, no vidio samo toliko novinara i ljudi koji snimaju da sam pomislio da je to neka skrivena kamera. Da je masovni prank'', opisao je glazbenik.

Jasno je dao do znanja kako je svjestan činjenice da mediji samo rade svoj posao te da mu je jako drago da su o njima pisali korektno, no svakako bi on volio da ljude "gnjavi" svojim pjesmama.

''Bilo bi nezgodno da kažem da nisam sretan što su novine pisale lijepo o nama i možda češće nego bi mi to htjeli'', rekao je Grašo.

Na Mojmirino pitanje hoće li uzeti Hanino prezime, Grašo se našalio kako bi dobro zvučalo da se zove "Petar Huljić Hulja". Istaknuo je i da njegova supruga sada nosi prezime Huljić Grašo i kako on nikad nije robovao tome da žena mora imati samo muško prezime.

''Mi živimo jedan opušten i iznenađujuće ležeran život. Ljudi to iz novina vjerojatno ne mogu shvatiti. Ležeran je u privatnoj sferi, a oko mene su uvijek avioni, dvorane, koncerti i baš zato mogu biti s prijateljima a da nema bljeskalica'', zaključio je.