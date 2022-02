Hana Huljić i Petar Grašo trenutno su najpopularniji par na hrvatskoj glazbenoj sceni. Otkako se hrvatskim medijima prolomila informacija da su zajedno te da im pred ljeto stiže i prinova, cijela javnost prati ih u stopu.

''Ja sam nekako naučio da s obzirom na to da dosta skrivam svoj privatni život, naučio sam da je pozornost medija tim veća. Ali moram biti iskren da me pomalo iznenadila kreativnost određenih medija u smišljanju raznih i raznolikih oblika ničega, zapravo. Mi živimo svoj život i bitno je da su ljudi oko nas zadovoljni i da su svi mirni, ali i zadovoljni'', izjavio je Grašo jednom prilikom.

Da su ljudi oko njih mirni i zadovoljni, govori i činjenica kako se tata i mama Huljić veoma raduju što će uskoro po prvi put postati baka i djed.

"Nastavno na aktualnu situaciju i na bezbrojne pozive, mogu reći samo dvije stvari; pod jedan, nadam se da će me i moj sin uskoro iznenaditi s jednom ovakvom viješću. A pod dva, mi zaista nismo reality familija, ne trudimo se puniti portale i maltretirati javnost svojim privatnim životima. Ne smatramo se ni po čemu posebnima i različitima od ostalih ljudi da bi u tolikoj mjeri intrigirali javnost. Zato je ovo s moje strane sve što mogu i hoću kazati o toj temi, a siguran sam i da dijelim mišljenje sa svima koji su sada dio obitelji", izjavio je Tonči za Večernji list.

Naime, osim Hane, Tonči i Vjekoslava imaju i sina Ivana koji vješto skriva svoj ljubavni život otkako se prije nekoliko godina počelo šuškati da ljubi 11 godina stariju pjevačicu, Splićanku Jelenu Rozgu.

No, kako su uopće mama i tata Huljić izgradili carstvo?

Nije nepoznato da su Tonči i Vjekoslava Huljić jedan od najdugovječnijih parova na hrvatskoj glazbenoj sceni, a u trenutku kada su se upoznali Vjekoslava nije bila niti punoljetna.

"Kad sam je vidio, imao sam 18 godina i tada nije bilo mobitela, tražio sam je godinu i pol. Ona je sjedila u prvom redu Splitskog festivala, a ja sam svirao klavir točno preko puta. Počeli smo izlaziti 26. srpnja. Zabavljali smo se sedam, osam godina prije nego smo se vjenčali. Puno duže smo zajedno, nego što smo jedno bez drugog", otkrio je u jednom intervjuu te dodao kako je već nakon prvog izlaska znao da će mu ona jednom postati supruga.

Na njihovu vjenčanju 1987. godine okupilo se skoro 300 ljudi, a održali su ga u nekad popularnom noćnom klubu "Milde Sorte" na Preluci između Opatije i Rijeke.

Za razliku od Tončija, kojeg je samo nekoliko ispita dijelilo od pravničke diplome, Vjekoslava je bila upozna i završila je prestižni Pravni fakultet u Splitu, u koji se još u djetinjstvu doselila s roditeljima. Majka joj je podrijetlom iz okolice Tomislavgrada, a otac iz Imotskog.

Osamdesete su bile vrlo plodonosno razdoblje za Huljićeve. Dok je, s jedne strane Vjekoslava izdala svoju zbirku pjesama "Jutrooki", Tonči je radio na najvećim hitovima Dalmatinskog magazina, grupe koja će uskoro postati samo Magazin, kakvim ga mi danas i poznajemo.

Huljiću je u ranim osamdesetima puno pomogao Zdenko Runjić, jedan od najznačajnijih hrvatskih skladatelja zabavne glazbe. Prvi njegov veliki hit bila je pjesma iz 1983., "Kokolo", za tekst Zlatana Stipišića. S obzirom na to da ju je publika odlično prihvatila na Splitskom festivalu, našla se i na albumu grupe. Dvije godine kasnije, Tonči osvaja i publiku Zagrebačkog festivala - i to pjesmom "Piši mi", koja je postala veliki hit, iako nije pobjedila. Do kraja osamdesetih, radionica Huljić iznjedrila je velike hitove: "Tri sam ti zime šapatala ime", "Ti si želja mog života" i "Put putujem".

Definitivno nije bilo lako graditi sretan brak pod tolikim svjetlom reflektora, no čini se da je Huljićima pošlo za rukom. Kako je i sam Tonči rekao, da se Vjekoslava nije pojavila, on se vjerojatno nikada ne bi niti oženio: "Vjerujte, da mi ona nije supruga, vjerojatno se nikada ne bih oženio. Toliko sam teška osoba i nijedna druga ne bi mogla da bude uz mene, a da ne odustane. Nisam vjerovao da ću se ikada oženiti, u mladosti sam bio zvijezda koja nije željela obaveze bilo koje vrste. Ipak, imao sam sreće i vrlo malo pameti da se oženim i naš brak je i danas stabilan", rekao je za Kurir. Upravo je krajem osamdesetih, točnije 1988. rođen i Ivan, a samo dvije godine kasnije, dobili su Hanu.

Devedesete su za Huljićeve značile još više rada, a s većim radom, dolazi i veća odgovornost. Naime, u devedesetima su Huljići bili na meti kritika.

Osim što je Tonči ostvario brojne uspjehe svojim hitovima, ali je u isto vrijeme pokrenuo i vlastitu nakladničku tvrtku pod nazivom “Tonika”. To ne bi bilo ništa čudno da tada nije bio među prvim hrvatskim glazbenicima koji su upotrijebili elemente folk glazbe iz bivše Jugoslavije u svojim pjesmama. Dakle, sudeći po glazbenim kritičarima, Tonči je kriv za uvođenje turbo folka u hrvatsku glazbu. No, dok su se oni prepucavali, Huljić je proživljavao najbolje trenutke u karijeri s grupom Magazin: "Ja sam Dalmatinac, Mediteranac i moje pjesme idu u potpuno veselje ili u tugu. Često mijenjam i stilove jer se dogodi cijeli niz loših kopija koje zagade teren, stil, profil. Smetaju i sebi, ne pridonose ništa, poruše ono što je stvarano. Onda opet stvaram neki novi pravac. Dosadilo bi mi da sam principijelan, da stalno tjeram isti stil", objasnio je tada.

No, osim uspjeha na domaćem terenu, ostvario je i značajne inozemne uspjehe. Četiri je puta sudjelovao na Eurosongu: bio je šesti 1995. u Dublinu s Magazinom i pjesmom "Nostalgija", četvrti u Jeruzalemu 1999. s Doris Dragović i pjesmom "Marija Magdalena", deseti 2001. u Kopenhagenu s Vannom i pjesmom "Strune ljubavi", a "Lijepa Tena" koju su Igor Cukrov i Andrea Šušnjara 2009. godine otpjevali u Moskvi, stigla je do finala.

Vrijedni spomenuti i kraj devedesetih te koncert violinistice Vanesse Mae na kojem je Huljić upoznao glazbenog producenta Mela Busha koji mu je predložio suradnju s australsko-britanskim violinističkim kvartetom "Bond”. Ubrzo su snimili pjesmu “Victory”, koja se našla na samom vrhu top glazbenih ljestvica u 21 zemlji, uključujući čak i Billboard ljestvicu u kategoriji crossover.

Tijekom svoje bogate karijere surađivali su s brojnim glazbenicima Hrvatske i regije, no definitivno se ističe rad s Danijelom Martinović, Jelenom Rozgom, Petrom Grašom, Doris Dragović i Maksimom Mrvicom.

Tijekom 2000-tih, osim glazbom, bavili su se filmom i kazalištem.

Tonči je s Romanom Majetićem vodio TV produkciju “AVA”, iz koje su četiri su telenovele iz ove produkcije postigne rekordnu gledanost, a posebice "Zakon ljubavi". Napravio je i dokumentarno-glazbeni film "Tonetov život ili Bog, lavur, iće i piće", koji je, u režiji Marija Grabovca, osvojio nagradu publike na festivalu dokumentarnoga glazbenog filma u Paklenici 2014. godine.

Godinu dana kasnije s Vjekoslavom piše prvi mjuzikl, "Pacijenti". Libretist za ovaj mjuzikl ugledni je hrvatski dramski pisac Miro Gavran.

Tih je godina u središte pozornosti došao i Tončijev pop/etno sastav Tonči Huljić&Madre Badessa band, s kojim njeguje glazbu potaknutu etno utjecajima različite pripadnosti, surađujući pritom s Goranom Bregovićem i Petrom Grašom. Sama posebnost ovih pjesama leži u činjenici što su pisane na starom splitskom, velovaroškom govoru. Neki od najpoznatijih hitova su: “Providenca”, “Anarkišta”, “Ka hashish” i “Amerika”.

Prvi studijski album izdali su 2011. godine pod nazivom “Ka hashish”, a godinu dana kasnije izašao je album "Larin izbor", koji sadrži pjesme za istoimenu pjesmu u kojoj su glavne uloge igralI Doris Pinčić i Ivan Herceg. Zadnji album nosi naziv “Panika”, a izdan je 2014. godine.

Cijelo ovo vrijeme, Huljićevi su bili iznimno bliski prijatelji i glazbeni suradnici s budućim zetom, Petrom Grašom. U njihovu je kuću dolazio još kada je Hana bila mala djevojčica.

"Petar je arhetip Dalmatinca, sa svojom vanjštinom, temperamentom i stavovima. Ima taj mediteranski šarm i stvarno je iskren o onome što pjeva. Sve te žene u publici žele čuti da im nešto tako kaže", rekla je Vjekoslava.

Mama Huljić definitivno ne skriva kako joj je "Srce za vodiča", koju je s tatom Huljićem napisala za svog budućeg zeta omiljena pjesma svih vremena.

"Slaba sam na 'Srce za vodiča' jer je tu moja kći", komentirala je jednom prilikom. Izgleda da je, barem kad je obitelj Huljić u pitanju - od krucijalne važnosti uzeti srce za vodiča. Jer, pogledajte što se sve može dogoditi ako se u životu vodite srcem, a ne razumom.

Upravo će to isto srce dovesti Hanu i Petra pred oltar na najiščekivanijem vjenčanju ove godine.