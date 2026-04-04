Pedro Soltz pokazao mišiće koji 'otapaju uskrsnu čokoladu'

Kako je poznato da za Uskrs i blagdane pravila o uravnoteženoj prehrani padaju u drugi plan, Pedro Soltz, brazilski model s hrvatskom adresom, na Instagramu je podijelio stanje svoga tijela prije pince, šunke u kruhu, francuske salate i drugih delicija kakve često nalazimo na tradicionalnim blagdanskim stolovima.

Na tri fotografije snimljene u ogledalu svog doma, Soltz pozira bez majice, pokazujući svaki mišić na isklesanom torzu i leđima.

"Provjera prije nego što šteta počne", napisao je kratko uz emotikone zeca i svinjice, jasno aludirajući na tradicionalne uskrsne delicije koje ga čekaju.

Objava je brzo prikupila brojne pozitivne komentare i komplimente, a obožavatelji su mu poručili da se kalorije tijekom Uskrsa ne broje te da njegovo tijelo "može otopiti i uskrsnu čokoladu".

40-godišnji Pedro Soltz već godinama živi u Zagrebu sa suprugom, hrvatskom manekenkom Iris Cekuš, i njihove dvije kćeri Larom i Isabellom Marie.

