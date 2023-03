Poznata glumica Diane Keaton je završila je s vezama, djeca su odrasla, a društvo joj pravi jedno posebno biće.

Muškarci ju ne zovu na spoj

"Ne izlazim. Ne sjećam se da me je itko nazvao i rekao 'ja sam taj i taj, želio bih te izvesti. To se ne događaju", rekla je 77-godišnja Keaton.

Njezini bivši su Woody Allen, Warren Beatty i Al Pacino, ali ona se nikad nije udala. Posvojila je svoje dvoje djece - Dextera (27) i Dukea (22) nakon 50. godine. Za djecu je rekla: “Super su. Dobro im ide"

Dexter je oženjen, a Duke živi sam. Njezino društvo ovih dana čini zlatni retriver Reggie, kojeg joj je poklonio prijatelj koji je mislio da joj treba pas. "Nisam ga ni tražila. Došao je do mene i rekao 'mislim da ti treba ovaj pas'. Rekla sam 'ok, valjda'. Naravno, sada ga jednostavno volim. Psi su neodoljivi."

Zvijezda društvenih mreža

Keaton je također govorila o tome da je zvijezda društvenih mreža u svojim 70-ima s 2,4 milijuna pratitelja na Instagramu. Priznala je da je ima mali tim koji joj pomažu s objavama: "Trebam pomoć i cijenim je. To je na neki način kao snimanje malih filmova. To je suradnja."

U jednom od posljednjih videa na društvenim mrežama pleše uz pjesmu 'Flowers' od Miley Cyrus. Video je postao viralan i ima više od milijun lajkova. "Bio je to samo jedan od onih dana kada sam pomislila 'učinit ću nešto glupo'. Glazba je bila uključena, bila sam vani i dogodilo se iz vedra neba."

Nije bila na spoju 15 godina

Keaton je iskreno pričala o tome da ne izlazi u ovim godinama, a u intervjuu u siječnju rekla je da nije bila na spoju 15 godina. “Vjerojatno su samo pomislili 'dosta je, ona je previše čudna',” rekla je dobitnica Oscara za Extra. "Nekako sam čudna, ali dobro mi je."

2019. je rekla da je prošlo čak i više vremena otkako je bila vezi i to 35 godina. Nema spojeva. Imam puno muških prijatelja, ali nema izlazaka, nema seksa. Što se tiče udaje, nisam htjela odustati od svoje neovisnosti", rekla je u emisiji Today 2021. Međutim, dodala je: "Nitko me nikada nije zaprosio, tako da to bi mogao biti dobar odgovor. Trebala sam početi i završiti s time", piše Yahoo.